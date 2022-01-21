Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

2020’de İda Capital liderliğinde Akkök Holding, Akiş GYO, Etki yatırım Aş ve Gilan katılımıyla tohum yatırımı alan ve yatırım turlarına devam eden Navlungo, ParkPalet birleşmesi ile 2023’te yeni yatırım turuna hazırlanacak. Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz, Avrupa ve ABD’de değeri 1 milyar doları aşan ‘unicorn’ düzeyinde rakipleri olduğunu, kendilerinin de unicorn olma hedefleri olduğunu kaydetti. İngiltere’de faaliyete başladıklarını, ABD ve Dubai’de de yıl sonuna kadar hizmete başlayacaklarını anlatan Korkmaz, şirketin değerlemesinin 2023’te 50 milyon dolara ulaşacağını ifade etti. Mikro ihracatın Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı payın yüzde 1,5 seviyesinde olduğunu anlatan Korkmaz, Çin’de bu oranın yüzde 20-23 seviyesinde olduğunu, Türk girişimcilerin son dönemde dövizdeki artışla daha çok yurt dışına mal satmaya başladığını, geçen yıl ilk defa ihracat yapan 5 bin firma ile 8 bin girişimcinin kendileri üzerinden satış yaptığını ifade etti.

AY SONU DEVREDE

Parkpalet CEO’su Alp Çiçekdağı da “Navlungo ile birleşme sürecinde Amerika’da 5 bin metrekarelik depomuzu da açmış olduk, bunun yanında Türkiye’de de üç vardiya hizmet veren kendi depomuzu ay sonunda devreye alıyoruz. Şu anda Almanya, İngiltere, Amerika, Hollanda ve Romanya gibi ülkelerde verdiğimiz fullfilment hizmetlerine yeni ülkeleri de ekleyerek büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Glovo, 1 milyar dolarlık değeri aşarak unicorn statüsüne ulaştı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 26 ülkede faaliyet gösteren İspanyol teslimat uygulaması Glovo, 1 milyar dolarlık toplam değeri aşarak Unicorn statüsü elde etti.