Türkiye Gazetesi

TikTok Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Pakistan Bölgelerinden Sorumlu Farah Tukan “Türk hükümetinin, Türk halkının güvenliğini sağlamak adına çevrimiçi ortamda sağladığı çalışma en önemli olgulardan biri. Biz de bu güvenlik konusunda elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

TikTok'un Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen de, topluluk kurallarının ihlal edilmesinin, hesabın ve gönderinin silinmesine yol açtığına dikkat çekti. Yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon konusunun Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini kaydeden Tukan, TikTok’un bir eğlence, etkileşime geçme ve kendini ifade etme platformu olduğunu belirterek, “Kullanıcılarımızı yanıltacak her türlü içeriği engelliyoruz. TikTok uzmanlar ile birlikte çalışır. Yanlış ve yanıltıcı bir bilginin uygulamada yer almasını önlemek için aktif bir şekilde çalışıyoruz. Örneğin, Covid-19 ile ilgili yanıltıcı bilgileri kesinlikle yayınlamıyoruz” dedi.

Emir Gelen yaptığı sunumda ayrıca, Ocak 2021- Haziran 2021 tarih aralığında Türkiye içerik kaldırma verileri hakkında da bilgiler verdi.

O veriler ise şu şekilde sıralandı:

> Toplam alınan içerik talebi: 270

> Topluluk ilkeleri ihlali gereği aksiyon alınan içerik: 16

> Mevzuat ihlali gereği aksiyon alınan içerik: 250

> Aksiyon alınmayan içerik: 4

> Toplam alınan hesap talebi: 20

> Topluluk ilkeleri ihlali gereği aksiyon alınan hesap: 11

> Mevzuat ihlali gereği aksiyon alınan hesap: 7

> Aksiyon alınmayan hesap: 2

> 2021 yılında Türkiye’ye ödenen vergi: 93 milyon lira

TikTok'ta Instagram rüzgarı: Hikayeler özelliği değişti Çin merkezli sosyal medya devi ByteDance’ın geliştirdiği TikTok, tüm dünyada kullanılan en popüler sosyal medya ağlarından biri. TikTok, bir süre önce platforma entegre ettiği hikayeler özelliğini geliştiriyor.

Gençlerin TikTok videosu pahalıya mal oldu Antalya’da TikTok videosu uğruna jandarma ekipleri önünde trafiği tehlike atan gençlere 17 bin lira para cezası verilerek ehliyetleri iptal edildi.