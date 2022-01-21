Türkiye Gazetesi

Tüketici güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında arttı; aralık ayında 68,9 olan endeks, ocak ayında 73,2'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 6,2 ARTTI

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında arttı; aralık ayında 68,9 olan endeks, Ocak ayında 73,2'ye yükseldi.

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Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2022

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