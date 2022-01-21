Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (FED), artan enflasyon sonrası tahviller ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler de dahil olmak üzere varlık alımlarını Kasım ayında yavaşlatmaya başladı. Yaşanan bu sürece ‘Konik’ adı verilirken, dünyanın en büyük kripto para borsası operatörlerinden olan Huobi Araştırma Enstitüsü ise yeni bir rapor yayımladı. Yayımlanan raporda bu yıl küresel likiditede azalmaya veya küresel ekonomiye pompalanan paraya neden olabileceği belirtildi.

BITCOIN’DE DÜŞÜŞ UZUN SÜRE DEVAM EDECEK

Yayımlanan raporda, küresel likiditede azalmayla beraber Bitcoin’in de bu süreçten etkileneceği belirtildi. Yaşanan krizle birlikte, Bitcoin’in uzun süreli bir fiyat düşüşüyle karşı karşıya kalacağı bir "ayı piyasası" ile mücadele edeceğini öngörüldü.

Huobi’nin yayımlamış olduğu raporda, faiz oranlarındaki potansiyel bir artışın, Bitcoin dahil olmak üzere riskli varlıkların fiyatı üzerinde ek baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu açıkladı. Açıklamada "Bitcoin amortisman olasılığı ortadan kaldırılamaz" denildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KRİPTO PLATFORMU

Diğer taraftan Hong Kong borsasında işlem gören Huobi’nin merkezi Seyşeller'de bulunuyor. Şirket, sıklıkla günlük 1 milyar ABD dolarından fazla işlem hacmi işleyen, dünyanın en büyük kripto ticaret platformları arasında yer alıyor.

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