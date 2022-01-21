Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’da artan korona virüs vakalarının ardından Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler aldı. Bulgaristan’a giriş yapacak kişilerin geçerli aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ve en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekiyor. PCR ücretinin maliyetinden dolayı Bulgaristan vatandaşları bu hafta alışveriş için Edirne’ye gelmedi. Her hafta adım atacak yer kalmayan Ulus Pazarı ise son ayların en sakin gününü yaşadı.

ESNAF SAYISI MÜŞTERİDEN ÇOK

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, Bulgaristan vatandaşlarının Edirne’ye gelmemesinde PCR testinin çok büyük etken olduğunu söyledi. Ulus Pazarı esnafları da, işlerinin yarıdan fazla düştüğünü belirterek, “Tezgah açan esnaf müşteri sayısından daha fazla” açıklamasında bulundu.

KALABALIK CADDELER SAKİN KALDI

Bulgaristan vatandaşlarının gelmemesi kent merkezinde bulunan caddelere de boşluk olarak yansıdı. Kalabalık caddeler yerini sakinliğe bıraktı.

Ulus Pazarı yağmur ve soğuğa rağmen doldu Edirne’de her hafta cuma günü kurulan Ulus Pazarı, soğuk ve yağışlı havaya rağmen doldu taştı.

Bulgaristan’ın PCR kararı öncesi Edirne’ye Bulgar akını Bulgaristan’ın yeni devreye soktuğu PCR kararı öncesi Bulgaristan vatandaşları soluğu Edirne’de aldı. Alışveriş için akın akın gelen turistler buldukları her şeyi aldı. Birbirleriyle yarışan Bulgaristan vatandaşları araçlarının bagajlarını doldurup Edirne’den ayrıldı.