Türkiye Gazetesi

Ekonomist Necmettin Batırel, CNN Türk canlı yayınında, ekonomi gündemine dair kritik açıklamalarda bulundu. Uzun vadede güvenli yatırım aracı olarak görülen ve vatandaşların çokça merak ettiği altın fiyatlarına ilişkin de konuşan Batırel, "Altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir. O yüzden beklemelerini tavsiye ediyorum. Sabretsinler" ifadelerini kullandı.

"ALTINCILARIN ŞU AN BEKLEMESİ LAZIM"

Necmettin Batırel'in ifadeleri şu şekilde:



"ABD Merkez Bankası Başkanı Powell güven vermiyor. 26 Ocak’ta faizleri artıracak. Faizi artırmak en son çare olacak bir yoldur. Faiz yüksek olursa maliyetler artar. Çin Merkez Bankası faizleri düşürdü. Bizle alay ediyorlardı ne oldu? Hadi onlarla dalga geçin.

Amerika Tahvilleri elden çıkarılıyor. Elden çıkarıldığı için altın bundan olumsuz etkileniyor. Altının enflasyona karşı koruma özelliği var. Böyle bir savaş ortaya çıkarsa ons altın 2200-2400 dolara yükselebilir. Bunu unutmayalım. Altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir. O yüzden beklemelerini tavsiye ediyorum. Sabretsinler"

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