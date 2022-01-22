Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

İstanbul’un hızlı gelişen bölgelerinden Küçükçekmece Gölü’nün kıyısındaki Ispartakule’de 1,8 milyar TL yatırımla yükselecek projenin 30 ay içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, bugüne kadar gerçekleştirdikleri projelerin yüzde 300-400 oranında değer kazandığına işaret etti.

ALIM İÇİN DOĞRU ZAMAN

Gayrimenkulün en doğru yatırım aracı olduğunu, altın ve döviz gibi geleneksel yatırım araçlarında dalgalanmaların yaşanabildiğini kaydeden Kabadayı, konutta maliyet artışlarından kaynaklanan yukarı yönlü bir ivmelenme olabileceğini dile getirdi. Emtia fiyatlarında bu yılın ikinci yarısı ile 2023 yılında kırılma beklediğini belirten Kabadayı “Bu yıl en az yüzde 40-50 maliyet artışı olacaktır. Konut hayatımızın bir parçası olacak ve konut ihtiyacı artarak devam edecek. Gayrimenkul almak için en doğru zaman. Kamu bankalarının faiz oranları, enflasyon göz önüne alındığında tüketiciler için fırsatlar barındırıyor” dedi.

462 KONUTA 4.284 ÖN TALEP

ModernYaka projesinin ön talep döneminde yoğun ilgi gördüğünü anlatan Kabadayı, 462 konut ve 53 ticari üniteden oluşan projeye 4.284 ön talep aldıklarını açıkladı. Kabadayı “Başarı ile kapattığımız 2021 yılının ardından 2022 yılı için yüzde 30 büyüme ve toplamda planladığımız 7 proje ile 1.700 kişilik yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Arap iş insanları konuta geliyor Türk ve Arap Ülkeleri İş Birliği Derneği (TÜRAP) ve TurabExpo, 16. Türk-Arap İş Birliği Zirvesi’nde 22 Arap ülkesi ve 7 Türk Cumhuriyeti’nden binlerce yatırımcıyı Türkiye’deki gayrimenkul firmalarıyla buluşturacak.

Döviz kurlarında yaşanan düşüşten sonra gözler konut fiyatlarında Döviz kurlarında dalgalanmalarla yüzde 40 artış yaşanan konut fiyatları, kurda yaşanan düşüşe rağmen cep yakıyor.