Türkiye Gazetesi

Dolar 24 Ocak 2022 pazartesi günü haftaya nasıl başladı? Dolarda geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bırakmasıyla önemli bir hareket yaşanmamıştı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 13,4470 liradan alınan dolar 13,4490 liradan, 15,2450 liradan alınan euro ise 15,2470 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 13,39 liradan, euro ise 15,20 liradan satılmıştı.

İSLAM MEMİŞ DOLAR TAHMİNİ

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ardından tahminlerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ''Bu kararla Merkez Bankası, ben buradayım, piyasaları izliyorum mesajı veriyor. 26 Ocak’ta Amerikan Merkez Bankaları (Fed) faiz artırımına giderse biz yılın ilk çeyreğinde faiz artırımına gitmeyeceğiz demek istiyor. Karardan içerideki kur ataklarına ve enflasyona odaklandık, süreci izlemeye devam edeceğiz, anlamı çıkıyor'' ifadelerine yer verdi. Enflasyonun tüm dünyada yükseliş gösterdiğine dikkat çeken Memiş enflasyon rakamlarının ikinci çeyrekte de artmasını beklediklerini ifade etti. Türkiye’nin kur ataklarının önüne geçtiğini belirten Memiş, ekonomide kötü gidişatla mücadelenin iyi bir yönde ilerlediğü değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Nebati ekonomistlere açıkladı: Doları düşürecek adım Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya geldiği toplantı sonrası görüşmeye dair kritik bir ayrıntı kamuoyu ile paylaşıldı. Alınan bilgiye göre Bakan Nebati, şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğunu söyleyip, döviz kurlarında gerileme yaşanabileceği mesajını verdi.

Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolarda son durum Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne 13.46 liradan başladı