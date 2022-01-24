Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından biri olan BtcTurk’un internet sitesi ile mobil uygulamalarında erişim problemi yaşanıyordu. Erişim problemi giderildi. Kullanıcılar artık site ve uygulama üzerinden hesaplarına giriş yapabiliyor ve hem Türk Lirası hem kripto cinsinden bakiyelerini takip edebiliyor.

Öte yandan şirketten yapılan açıklamada halen bazı işlemlerin kullanılamadığı belirtildi.

"ERİŞİM KESİNTİLERİ SONA ERMİŞTİR"

Erişim sıkıntısının sona erdiği belirtilen son açıklamada ise "Değerli kullanıcılarımız, BTC Turk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintileri sona ermiştir. Hesap bilgileriniz ile giriş yaparak tüm Türk Lirası ve kripto para bakiyelerini görebilirsiniz. Diğer tüm işlemler sırasıyla aktif hale getirilecek ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulmaya devam edecektir. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

"SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Açıklamada, "BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintileri sona ermiştir. Hesap bilgileriniz ile giriş yaparak tüm Türk Lirası ve kriptopara bakiyelerini görebilirsiniz. Diğer tüm işlemler sırasıyla aktif hale getirilecek ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulmaya devam edecektir. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.,

MİCROSOFT KAYNAKLI SORUN AÇIKLAMASI

Saatler süren erişim arızasına ilişkin şirketten açıklama yapılmıştı. BtcTurk hesaplarından söz konusu açıklamada teknik arızanın Microsoft Azure kaynaklı olduğu ifade edilirken, "Değerli kullanıcılarımız, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" denilmişti.

Yine şirket tarafından yapılan bir diğer açıklamada da "Değerli kullanıcılarımız, Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

KEREM TİBUK: ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK

BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk da sosyal medya üzerinde kısa bir açıklama yaptı. Tibuk bir kullanıcının, "Bu tip durumlarda CEO’dan bir açıklama gelmemesi yatırımcıyı tedirgin eder. Bu kadar insan soruyor, cevap verip telkin etmek lazım" paylaşımı üzerine, "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok." açıklamasında bulundu.

503 HATASI NEDİR?

BtcTürk Hata kodu 503, sunucu tarafında bir hata olduğunu ve gelen isteklerin işlenemeyebileceğini belirten HTTP hata kodlarından bir tanesidir. “Service Unavailable” hatası kullanıcıya erişmeye çalıştığı internet sitesinin yer aldığı sunucunun geçici olarak mevcut olmadığını göstermektedir.

BtcTurk CEO'su: Herkese kripto izni verilmesin Kripto para düzenleme çalışmalarına Türkiye'nin en büyük kripto varlık borsası kurumu BtcTurk'den de destek geldi.

BtcTurk global oyuncu oluyor Türkiye’nin ilk ve en büyük, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kripto para işlem platformu BtcTurk, BtcTurkPRO markasıyla yedi kıtada hizmet vermeye başlıyor.