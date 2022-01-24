Türkiye Gazetesi

2008'den bu yana hayatımızda olan sanal para birimi Bitcoin'de düşüş devam ediyor. Yatırımcıların dünya çapında riskli varlıkların satışlarını artırmasıyla birlikte Bitcoin, son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

24 SAATTE 32 BİN DOLAR SEVİYELERİNE GERİLEDİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileriyle yatırımcıların dünya çapında riskli varlıkların satışlarını artırmasıyla "Temmuz 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye"ye geriledi. Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte 32 bin dolar seviyelerine kadar inerek 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Öne çıkan bir diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 2'nin üzerinde düşüş göstererek 2 bin 160 dolara kadar indi.

DÜŞÜŞTE, FED VE RUSYA-UKRAYNA KRİZİ ETKİSİ

Analistler, kripto para piyasalarındaki satış baskısında Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ile Fed'in para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri harekatında bölgede artan gerilime karşı NATO, Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve gemileri gönderileceğini açıkladı.

Jeopolitik risklere ilişkin kaygıların artmasıyla piyasalardaki oynaklıkla birlikte satışlar da yoğunlaştı.

Öte yandan merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri, yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam etti.

Analistler, Fed'in çarşamba günü sona erecek yılın ilk toplantısından çıkacak faiz kararı ve bankanın karar metninde vereceği mesajların piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük kripto platformu açıkladı: Bitcoin’deki düşüş uzun süre devam edecek Kripto para piyasalarında sert düşüş devam ederken, dünyanın en büyük kripto para borsası operatörlerinden olan Huobi’den korkutan açıklama geldi. Fed’in varlık alımlarını geri çevirmesine tepki vermesiyle Bitcoin’in bu yıl değer kaybetmesini beklediklerini açıkladılar. Özellikle Rusya ile Ukrayna krizi ve Rusya Merkez Bankası’ndan gelen Bitcoin kararları, piyasalarda düşüşe neden oluyordu. Yaşanan olayların ardından şirket yeni bir rapor yayınlayarak, Bitcoin’in uzun süreli bir fiyat düşüşüyle karşı karşıya kalacağı bir "ayı piyasası" ile mücadele edeceğini belirtti.

Kripto paralarda deprem! Bitcoin dibe çakıldı Kripto para piyasalarında deprem yaşanıyor. ABD borsalarındaki değer kayıpları ve Rusya’nın kripto para yasağını gündeme getirmesi, kripto paralarda yüzde 10 değer kaybına neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin ise yüzde 7’i aşan değer kaybı ile 38 bin dolara kadar geriledi. En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da ise tarihi çöküş söz konusu. Ethereum, yüzde 8’lik değer kaybı ile 2 bin 800’lere kadar geriledi. Altcoinlerde de düşüş yaşanıyor.

El Salvador Bitcoin madenciliğine başlıyor! Hedef ekonomiyi canlandırmak Dünyada bir ilke imza atarak resmi para birimini Bitcoin olarak ilan eden Orta Amerika ülkesi El Salvador, ekonomik hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. ‘Bitcoin Şehri’ kurma, Bitcoin tahvili çıkarma ve volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma gibi girişimleriyle El Salvador, ekonomisini canlandırmayı hedefliyor.