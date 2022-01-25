Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinde (OSB) 72 saat süreyle elektrik kısıntısının yanı sıra doğalgazla ilgili uygulanacak olan sınırlandırmalarda geri adım atıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından üreticilere gönderilen e-Posta ile ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi. Türkiye’nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden İran’ın teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye’ye gaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı almıştı. BOTAŞ tarafından gönderilen yazıda son günlerde mevsim şartlarından kaynaklı doğalgaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğalgaz kesintisi sebebiyle arz talep dengesinde bazı güçlüklerle karşılaşıldığı belirtilmişti.

BAĞIMLILIK BEKA MESELESİ

Gıda üreticisi firmalar, enerji kısıtlamasının sanayiyi olumsuz etkilemesinden öte gıda güvenliği konusunda ciddi bir tehdit oluşturduğuna vurgulayarak kesintiden muafiyet istemişti. Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Başkanı Alper Kalaycı, sanayide yaşanancak 72 saatlik kesintinin enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin gerçek bir beka meselesi olduğunu gösterdiğini kaydetti. Kalaycı “Ülkemiz ithal kaynaklara bağımlılığını azaltmadıkça bu sorunu sürekli yaşayacak” dedi.

GAZIN PAYI YÜZDE 10’A ÇEKİLMELİ

Türkiye’nin 100 bin megavatı (MW) bulan elektrik enerjisi kurulu gücü içinde doğalgazın payının yüzde 30’lar seviyesinde olduğunu hatırlatan Alper Kalaycı, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının çok daha hızlı devreye alınarak bu oranın yüzde 10’lar seviyesine çekilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücünün son 10 yılda ikiye katlandığına işaret eden Kalaycı, şöyle konuştu: Bu kurulu güç içinde yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının payı yüzde 21,5’e karşılık geliyor. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına son 15 yılda yapılan yatırımlar olmasaydı, sadece sanayide değil evlerde de elektrik kesintisi yaşamak zorunda kalacaktık. Yatırım iklimini birkaç küçük adımla daha iyi bir seviyeye taşımış olsaydık, bugün 11 bin 500 MW olan rüzgâr enerjisi kurulu gücümüz en az 20 bin MW, 7.800 MW seviyesindeki güneş enerjisi kurulu gücümüz de en az 20 bin MW seviyesine ulaşabilirdi. Ve Türkiye, bir boru hattında yaşanan arıza yüzünden koca bir sanayiyi üç gün durdurmak zorunda kesinlikle kalmazdı.

Ev-ofis tasarruf etsin, sanayiyi besleyelim Bu hafta elektrik kesintisine maruz kalacak sanayiciler “Üretim darbe yiyecek, ham madde israf olacak, stokçuluk ve enflasyon patlayacak. İhracat ve döviz girişi aksayacak. Müşterileri kaybedeceğiz. Bu yükü toplumun bütün kesimleri çekmeli” uyarısında bulundu.