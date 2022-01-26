Türkiye Gazetesi

2021’de döviz yatırımcıları kur kazançlarıyla düşük bedelli gayrimenkul alarak çifte kazanç sağlarken gayrimenkul alım kararını bu seneye bırakanlar dövize karşı yatırımını korumak için arayış içine girdi. Gayrimenkulde kur korumalı yatırım dönemi başladığını ifade eden İmpomes Yönetim Kurulu Üyesi Müberra Oflaz, iyi bir konut alırım düşüncesiyle parasını dövize yatıranların, zamanlamasını iyi yapmadılarsa, yükselen fiyatlar yüzünden fırsatı kaçırdığını kaydetti. Oflaz “Şimdi hem yükselme potansiyeli olan, hem de o potansiyele göre fiyatı ekonomik sayılacak gayrimenkullerin arayışına girdiler. Ancak bu defa da mülkünü âdeta kur korumasına alarak dövize göre hareket eden satıcılar nedeniyle hayal kırıklığına uğramaktalar. Emlak sitelerinde sık sık fiyatlar güncelleniyor, tapu dairelerinde satıcılar satıştan vazgeçiyor. Kur korumalı mevduat gibi bir ürün varken döviz almanın bir cazibesi kalmıyor. Çünkü hem faiz getiriniz garanti hem de kurlarda faizin üzerindeki olası bir artış devlet tarafından karşılanıyor. Bu durumda ya TL mevduatta yatırımlar tutulacak ya da aynı zamanda kira geliri elde etmeyi de vadeden gayrimenkul yatırımlarının arayışına girilecek” dedi.

'TASARRUF' DÜĞÜMÜ BU HAFTA ÇÖZÜLÜYOR

BDDK’nın geçtiğimiz aylarda tasfiye ettiği tasarruf finansman şirketlerine konut ya da araç almak için para yatıran ve aylar geçmesine karşın ödedikleri paraları alamayan yurttaşlar için umut doğdu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bu durumdaki yurttaşların yatırdığı meblağların akıbetinin bu hafta netleşeceğini duyurdu. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada “Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden 21 tanesinin faaliyetlerine devam edemeyecek durumda olduğu anlaşıldığı için tasfiye kararı alınmıştır. Vatandaşlarımızın özel hukuk alanında inşa ettikleri sözleşmelerden doğan sorumlulukları karşılığında, hâlihazırda tasfiye sürecinde olan bu firmalarda biriktirdikleri meblağların akıbetinin belirlenmesi amacıyla; Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, TMSF ve tasarruf finansman şirketlerinin temsilcileriyle yapılan toplantılarda, alternatif çözüm yolları bütün detaylarıyla masaya yatırılmış ve taslak çalışmanın sonuçlandırılması aşamasına gelinmiştir. Bu itibarla, bu hafta gerçekleştirilecek toplantılarla en hızlı ve etkin çözüm netleştirilecektir” denildi.

Yabancı alıcılar piyasayı etkiledi, konutta yüzde 100'e varan artış oldu Konut fiyatlarında son bir yılda yaşanan yükseliş, İstanbul’un bazı ilçelerinde yüzde 100’ün de üzerine çıktı.

Konut maliyeti yüzde 40-50 artacak Pandemi döneminde sekteye uğrayan konut üretimi, yeni projelerin peş peşe devreye alınmasıyla hızlanıyor. İstanbul ve İzmir’de iki yıl içinde yaklaşık 7 milyar TL değerinde 7 projelik yatırım hamlesini başlatan Ege Yapı, yatırım zincirinin ilk halkası olan ModernYaka projesini satışa çıkardı.