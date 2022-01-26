Türkiye Gazetesi

Piyasalarda gözler Fed kararına çevrilmiş durumda. Kritik karar bu gece açıklanacak. Gergin bekleyiş devam ederken, kripto para piyasalarında değer artışları yaşanmaya başladı. Özellikle en büyük hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, bu sabah itibarıyla yüzde 4.7 yükselerek 37 bin dolar seviyelerine ulaştı. Bitcoin’deki değer artışı diğer coinlerede yansımış durumda. En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum da yüzde 4 değer kazanarak 2 bin 486 dolara yükseldi.

BITCOIN’DE YÜKSELİŞ

Bir türlü ayı piyasasından çıkamayan kripto para birimleri, Fed kritik kararına odaklanmış durumda. Tarihi zirvesinden yüzde 50 değer kaybeden Bitcoin, düşüş trendinden çıkmaya çalışıyor. Bu sabah itibarıyla yükselişe geçen Bitcoin, 37 bin dolar seviyelerini gördü. Bitcoin’deki bu yükseliş altcoinleride etkilemiş durumda.

ETHEREUM DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Kasım ayında gördüğü tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan 32 bin dolara kadar gerileyen ve yüzde 50 değer kaybeden Bitcoin, 2 gündür yükselişe geçti. Bitcoin’deki bu yükseliş diğer coinleride etkilemiş durumda. En büyük ikinci kripto para biri olan Ethereum, bu sabah itibarıyla yüzde 4 değer kazanarak 2 bin 486 dolara kadar yükseldi.

EN ÇOK YÜKSELEN COINLER

En çok yükselen coinler spekülatif altcoinlerden oluşuyor. BNX yüzde 43 oranında primle 24.3 dolar, FRONT yüzde 37 oranında yükselişle 0.55 dolar, IMX yüzde 25 oranında yükselişle 2,74 dolar seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK DÜŞENLER

En çok düşen coinler arasında TRIBE yüzde 7.5 oranında düşüşle 0,71 dolar, OOKI yüzde 8 oranında düşüşle 0.012 dolar, MKR yüzde 6.5 oranında düşüşle 1,77 dolardan işlem görüyor.

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