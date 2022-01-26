Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (Fed), bu gece faiz kararını açıklayacak. Piyasaların gözü kulağı ise Fed’e çevrilmiş durumda. Beklenen karar öncesi dolar ve altın güne sakin başlarken, uzmanlar Fed’in faizi sabit tutacağı görüşünde. Fed’in enflasyonla mücadele için faiz aartımı ihtimali ise mart ayında bekleniyor

ALTINDA FED BASKISI

Fed’in faiz artırımı ilişkin beklenen açıklamaların gelmesi ihtimali altın üzerinde baskı oluşturmuş durumda. Ons altın fiyatları ise dengesiz seyre yönelmiş durumda. Son bir aydır ons altın fiyatlar 1800 doların üzerinde kalma gayretini sürdürüyor. Piyasa uzmanları Fed’in faiz artırma ihtimalini altının çoktan fiyatladığını bundan dolayı da geri çekilmelerin sert olmayacağını belirtiyorlar.

Güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, alış 790 TL, satış 797 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 789 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, alış 1.293 TL, satış 1.320 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1304 TL. 16 TL yükseliş gerçekleşti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını, alış 5.323, satış 5.377 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.315. 62 TL yükseliş gerçekleşti.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, alış 2.585 TL, satış 2.638 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.609 TL. 29 TL yükseliş gerçekleşti.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, alış 5.224 TL, satış 5.276 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.218 TL. 58 TL yükseliş gerçekleşti.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 13.48 liradan başladı. Kur şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif primli bir seyir izleyerek 13.49 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.45 lira, en yüksek ise 13.53 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.24 lira ile yatay seyrediyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar Alış: 13,4541 TL

Dolar Satış: 13.4670 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro Alış: 15,2149 TL

Euro Satış: 15.2476 TL

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Marketteki anneye akılalmaz teklif: Çocuğunu bana sat, 500 bin doları al Markette kasa sırasında bekleyen bir kadın, kendisine gelen teklifle hayatının şokunu yaşadı. ABD'de meydana gelen olayda, çocuğunu satın almak isteyen bir kadının kendisine 500 bin dolar teklif ettiğini belirten kadın, çocuğunu arabaya kilitleyerek polisten yardım istedi.