Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, 2021’de 6 ana üründe beyaz eşya ihracatı adet bazında 2020’ye kıyasla yüzde 18 artış gösterdi. TÜRKBESD’e üye firmaların Türkiye satışları bir önceki yıla göre yüzde 9 artarken, üretimdeki artış oranı yüzde 17’ye ulaştı. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer “2021 yılında beyaz eşya satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 34,4 milyon adede ulaştı. İhracat adedimiz 25,9 milyon olarak gerçekleşti. 2021’de elde ettiğimiz bu sonuçlar, ham madde fiyatlarındaki artış ve tedarik sıkıntıları gibi olumsuzluklara rağmen, süreci iyi yönettiğimizi gösteriyor” dedi.

MALİYETLER KATLANDI

Geçen yıl temel girdilerden; plastikte, paslanmaz çelikte ve ambalajda maliyet artışının 2020 yılı ile kıyaslandığında TL bazında iki katın üzerinde gerçekleştiğine işaret eden Dinçer “Lojistik maliyetlerimiz ise bir yılda 4 kattan fazla arttı. Global çip krizi nedeniyle elektrik komponentlere erişimin zorlaşmasıyla tedarik maliyetlerinde ciddi artışlar yaşanıyor. Enerji fiyatları da maliyetlerimizi artıran bir diğer faktör. Örneğin; Ocak 2022 itibarıyla elektrikte ulusal sanayi tarifesine yüzde 125 zam gelmiş durumda. 2021 yılında, artan üretim maliyetleri, çip ve sektörümüzün en önemli ham maddesi olan yassı çelik temin etmekte yaşanan sıkıntılar gibi zorluklara rağmen, güçlü AR-GE’miz ve yan sanayimiz ile alternatif çözümler üreterek başarılı sonuçlar aldık. Maliyet artışlarının yaşandığı bir dönemde ihracata yönelik üretim yapan tesislerin doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından muaf tutulması ise kritik önemde, bu hususta Bakanlıklarımızın desteklerini rica ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

VERİMLİ ÜRÜNLER TEŞVİK EDİLSİN

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı ise enerji kesintisinin kısmen ihracat kaybına neden olacağını söyledi. Elektrik fiyatlarındaki artış sonrası enerji verimli ürünlerin çok daha önemli hâle geldiğini vurgulayan Özkadı, şöyle konuştu: Elektrik fiyatlarında son bir aydaki artışlarla birlikte 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama harcaması yüzde 75 arttı. Enerji verimli ürünlerin kullanımı tasarruf sağlanmasına yardımcı olacaktır. Enerji verimi yüksek olan ürünlerde KDV, ÖTV muafiyeti getirilmesi, taksit sayısının artırılması ve enerji sınıfı yüksek ürünlerin satın alımında daha düşük faizli kredi kullanımı gibi desteklerin yararlı olacağını düşünüyoruz.

YASSI ÇELİKTEGÜMRÜK VERGİSİ KALKSIN

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz, 2022 başı itibarıyla yapılan düzenleme ile paslanmaz sac ürünlerinin Gümrük Vergileri %12’den %8’e düşürülmüş olsa da bu durumun nihai kullanıcı sektörlerin sorunlarını karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi. Yavuz “Sektörün temel girdilerinden olan yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi politikasının yeniden gözden geçirilmesi ve en azından arz/talep dengesi sağlıklı bir seviyeye gelen kadar kaldırılması önem arz etmektedir” dedi.

YÜZDE 30’DAN FAZLA ARTIŞ VAR

Beyaz eşyacı 480 milyon $ yatırım yapacak

Sektörün özellikle Ar-Ge ve teknoloji alanında önemli yatırımlar yaptığını, geçen yılı 366 milyon dolar yatırımla kapattığını ifade eden TÜRKBESD Başkanı Dinçer, “Türkiye’nin en fazla patente sahip sektörüyüz. 2022 yılının zorlu geçeceği yönündeki öngörülere rağmen umudumuzu koruyoruz. TÜRKBESD’e üye firmalar olarak geçen yıla göre yatırımlarımızı yüzde 30’un üzerinde bir oranda artırmayı planlıyoruz. 480 milyon dolara yaklaşan yatırım planlarımız ilave üretim tesisi, kapasite artışı, makine parkı yenilenmesi, dijital dönüşüme yönelik teknolojik inovasyon, enerji verimliliği, yeşil dönüşüme yönelik ürün tasarımı ve süreçlerini kapsıyor. İhracat ivmemiz son 5 yılda daha da artmış durumda. Yıllık ihracat hacmimiz 4,5 milyar doları aştı. İhracatın öneminin giderek arttığı bir dönemde sektörümüzün maliyet yükünü azaltacak adımlar ise büyük önem taşıyor” dedi.

Beyaz eşya üreticisi rekabet için vergi indirimi istiyor Türkiye’nin beyaz eşya üretimi dokuz ayda yüzde 26 artışla 25,7 milyon adedi bulurken bu dönemde ihracat yüzde 28 arttı. Sektörün üretimi, ham madde ve tedarik zincirindeki aksamalarla eylülde sadece yüzde 1 artarken ihracat artış hızı da yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, ham madde ithalatında uygulanan ek vergilerde düzenlemeye gidilmesinin üreticileri rahatlatacağını söyledi.