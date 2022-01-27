Türkiye Gazetesi

Azerbaijan Gas Supply Company, Ardahan'da bulunan Türkgözü giriş noktasından Türkiye'ye ilave gaz akışına başladı. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, dün yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin gaz tedariki konusunda ülkesine müracaatta bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin müracaatına olumlu cevap verildi. Mevcut imkânlar seferber edilerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı talebe uygun olarak artırılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, SOCAR Enerji Ticaret AŞ, dün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan, şubatta günlük 4 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı hakkı kazanmıştı.

İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurmuştu. Hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti.

BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor BOTAŞ, altyapı yatırımlarında herhangi bir eksikliğinin söz konusu olmayıdığını açıklayarak, gaz arzının sorunsuz devam ettiğini duyurdu.

Gaz nakli için Türkiye kilit ülke Avrupa'ya gaz nakil hattının gelecekte nasıl şekilleneceği sorusu gündeme gelirken uzmanlar enerji nakli konusunda AB için Türkiye’nin stratejik konumunun bir defa daha önem kazandığı görüşünde.