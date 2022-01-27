Türkiye Gazetesi

Kovid-19 vakalarının artış eğiliminin sürdüğü ülkelerde yedek parça fabrikalarının işletilememesi ile küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı üretici firmaları zor duruma düşürüyor.

1 ŞUBAT'A DEK DURDURULACAK

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japonya geneli 11 tesisindeki 19 montaj bandını 1 Şubat'a dek durduracak.

Parça tedarik sıkıntısı kaynaklı uygulama Corolla, Prius ve Land Cruiser modelleri dahil toplamda 94 bin aracın imalatını geciktirecek.

Toyota bünyesindeki Daihatsu Motor da bu süre zarfında bazı tesislerini durduracağını açıkladı.

Toyota Corolla’nın artık bir SUV modeli var Elektrikli yeni modellerini tanıtan Toyota, hibrit teknolojisinden sonra elektrikli araç sınıfında da gözünü zirveye dikti.

Küçük motor büyük performans: Yeni Toyota Corolla Toyota'nın ilk kez Corolla Hatchback modelinde kullandığı turbo beslemeli 1,2 litrelik motor, tahminlerin üzerinde performans sergiliyor. 6,4 litrelik yakıt tüketimiyle dikkat çeken model, sportif tasarımı ile kendi segmentinde farklılaşmayı başarıyor.

Otomobil devi Toyota, küresel üretimini düşürecek Toyota Motor, yarı iletken çip sıkıntısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı tedarik zincir aksaklıkları sebebiyle gelecek ay küresel üretimini yüzde 15 düşürecek.