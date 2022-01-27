Türkiye Gazetesi

TÜRK Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı'nın yerine şirkette Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat geldi.

THY tarafından KAP’a yapılan özel durum açıklamasında, “Ortaklığımız Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın Mehmet İlker Aycı, Ortaklığımız İcra Komitesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Muzaffer Akpınar ve Ortaklığımız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat Görkem Aksoy görevlerinden istifa etmişlerdir. Sayın Mehmet İlker Aycı, Sayın Mehmet Muzaffer Akpınar ve Sayın Mithat Görkem Aksoy'un istifaları nedeniyle münhal bulunan komite üyeliklerine, Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın İcra Komitesi Başkanı; Sayın Şekib Avdagiç'in İcra Komitesi üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komite üyesi; Sayın Mehmet Kadaifçiler'in İcra Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına karar verilmiştir. Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, istifa suretiyle boşalan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın; istifa suretiyle boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu görüşü alınarak, Sayın Şekib Avdagiç'in; istifa suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Mehmet Kadaifçiler'in, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere atanmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz” denildi.



AHMET BOLAT KİMDİR?

Ahmet Bolat İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1984’te A.B.D.’de Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988’de University of Michigan’da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Bolat 1959 Konya doğumludur. Bolat iş hayatına 1981’de Yıldız Kalıp Şirketi’nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başlamıştır. 1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan’da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulunmuştur. 1988’den 2005’e kadar olan dönemde Riyad King Saud University’de yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev almıştır. Sonrasında Türk Hava Yolları’nda Yatırım Yönetimi Başkanlığı görevine atanmıştır. 2012 yılından itibaren Türk Hava Yolları’nda Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı olarak görev yaptı. Geçmiş dönemde SunExpress’te ve HABOM’da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş, Bahçeşehir ve Fatih Üniversitelerinde yarı zamanlı profesör olarak ders vermiştir.



GÖREVE GELDİKTEN SONRA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Ahmet Bolat yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Öncelikle bana bu görevi tevdi eden kurul üyelerine teşekkür ederim. Layık görüldüğüm görev ve sorumluluğun ne derece önemli olduğunun farkındayım. Ülkemizin gökyüzündeki gururu olan ve uzun yıllardır görev yapma şansı bulduğum şirketimizin küresel başarı yolculuğunda çok daha iyi yerlere ulaşması için tüm arkadaşlarımızla birlikte gayret göstereceğiz. 84 milyon vatandaşımızın ortak değeri olan Türk Hava Yolları’nın yeni başarı hikayelerini inşallah hep birlikte yazacağız. Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılan M. İlker Aycı ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Muzaffer Akpınar ile Mithat Görkem Aksoy‘a şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına yapmış oldukları değerli hizmetler için kamuoyu önünde bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyorum" dedi.

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