Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ

Hükûmet, gıda enflasyonunun önüne geçilmesi için yeni bir adım daha attı. Hâlihazırda ithalat-ihracatı düzenleme yetkisi Ticaret Bakanlığında bulunurken, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğle bazı gıda ürünlerinin ihracatı için Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilendirildi. Tarım Bakanlığı belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili oldu. Söz konusu tarım ürünleri ise patates, domates, kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar, fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, kırmızı mercimek, portakal, mandalina, limon, karpuz, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı olarak belirlendi. Bakanlık, belirlenen ürünlerin ihracatında şu an için herhangi bir kısıtlama bulunmadığını açıkladı.

FİYAT ARTIŞINI ÖNLEYECEK

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, 20 ayrı ürün grubuna ilişkin yetkiyi içeren tebliğin amacını gazetemize anlattı. Kılıç “Bu ürünlerin üretilme oranlarına göre Türkiye, iç ihtiyacı karşılayabilecek seviyedeyse veya daha altındaysa ihracatın birtakım kıstaslara bağlanmasıyla iç piyasadaki fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflenir. Bu düzenlemeyle, fiyatların daha da yükselmesinin önüne geçilir. Bu da bir enflasyon önleme yöntemi. Bu tür tedbirlerin amacı, tüketicimizin daha düşük fiyatlarla ürüne ulaşmasını sağlamak” dedi.

Bazı ürünlerde Türkiye’deki fiyatların yurt dışına göre ucuz kaldığı dönemler olduğunu ifade eden Kılıç, “O dönemlerde dışarıdaki ülkeler, Türkiye’de bin bir zorlukla üretilen ürünü ucuza almaya çalışırlar. Tarım ve Orman Bakanlığı da kendi ürününü korur ve fiyat uygunsa özellikle Türk tüketici bundan yararlansın diye düzenleme yapar” diye konuştu.

ÜRETİCİ KAYGILANMAMALI

Durumun anlık olarak izlendiğini belirten Kılıç, üreticilerin kaygılanmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu, ihracata yasak getirildiği anlamına gelmez. Yetki verildi. Piyasa izlenecek, ihtiyaç varsa yetki kullanılacak” açıklamasını yaptı.

SÖZLEŞMELİ TARIMLA FİYATLAR GERİLEYECEK

Gıda enflasyonunun düşürülmesi için yapılan çalışmalar hızlanıyor. Hazırlanan yeni kanun teklifiyle “sözleşmeli tarım” yapılan alanların artırılması amaçlanıyor. Hâlihazırda birçok alanda “sözleşmeli” üretim devam ediyor. Edinilen bilgilere göre;