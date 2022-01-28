Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Covid-19 kriziyle birlikte ülkelerin artık daha yakın coğrafyalardan tedarik politikası yürüttüğüne dikkat çekerek, özellikle yeşil dönüşüme ayak uyduran ihracatçıların önümüzdeki süreçte büyük fırsat yakalayacağını söyledi.

Altunyaldız; mart ayında yapılacak “Eko İklim - Uluslararası Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi” öncesinde iş dünyasına iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm sürecinde Türkiye’yi bekleyen fırsatlar ve tehditler konusunda bir sunum yaptı.

Altunyıldız’ın sunumunda dikkat çektiğini başlıklar özetle şöyle: Dünya Bankasının projeksiyonları küresel ısınmadaki gidişatın böyle devam etmesi durumunda kümülatif ekonomik maliyetin 10 trilyon dolara ulaşacağı yönünde. İçinde bulunduğumuz yeşil dönüşüm sürecinde artık geleneksel yaklaşımların yeri yok. Onların yerine yenilikçi ve girişimci teknolojiler, ezber bozan çözümler ve kapsayıcı karar alma süreçleri geldi. Bunların ışığında kökten değişen bu oyun, ülkemizin önüne tarihî bir fırsat sunuyor. Küresel ticarette ezberler bozuluyor. Covid-19 kriziyle birlikte ülkeler artık daha yakın coğrafyalardan tedarik politikası yürütüyor. Bu noktada, ülkemizin konumu ve sahip olduğu potansiyeli çok önemli. Tüm bu süreç, başta ABD ve Avrupa olmak üzere tedarik süreçlerinde daha yakın coğrafyalara yönelmeyi, tedarik zincirini kısaltmayı gerekli kılıyor. Küresel araştırmalar her iki büyük yatırımcıdan birinin artık yeşil dönüşüme ayak uyduran alanlara yöneleceğini gösteriyor.

KAYBIMIZ 4 MİLYAR $

Yeşil dönüşüm sürecine ayak uyduramadığımız takdirde yıllık 4 milyar dolara kadar varabilen ilave ekonomik maliyetle karşı karşıya kalabiliriz. Uzun yıllardır âdeta ilmek ilmek ördüğümüz ihracat pazar paylarımız düşebilir. Yeşil dönüşüme ayak uyduran üreticilerimiz ve ihracatçılarımız, söz konusu pazarlardaki rekabetçi gücünü artıracaklar. Eğer hazır olmazsak tehditlerle karşı karşıya kalacağız. Ticaret maliyetlerimizin yükselmesi, rekabetçi gücümüzün ve üretim potansiyelimizin erimesi, küresel yatırımlardan pay alamamamız… Birçok alanda rakiplerimizin çok gerisine düşebiliriz.

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