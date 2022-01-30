Türkiye Gazetesi

Zamların giderlerin artışına göre belirlenmesi gerektiğini ifade eden Yüksel “Aidatlara yapılacak zamlar için kirayı geçmeme dışında yasal bir sınır yok. Genellikle enflasyon, asgari ücret artış oranı ya da yönetimce belirlenen farklı bir rakama göre güncelleniyor” dedi. Kat malikleri kuruluna katılım az olduğu için kontrol mekanizmasının yetersiz kalabildiğini dile getiren Yüksel, site yönetiminin bir şirkete devredilmesi hâlinde yönetici şirketin değişmesi için kat maliklerinin 5’te 4 çoğunluğu gerektiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: Toplantıda itirazlar kabul edilmezse yüksek aidatlara izin veren yönetim planına veya kat malikleri kurulu kararına karşı dava açılabilir. Bu kapsamda ilgili kararın iptali için kararı öğrendikten sonraki 1 ay içerisinde veya her hâlükârda 6 ayda ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde dava açmak gerekir. Ancak toplantıya katılıp da olumlu oy kullanan kat maliki bu davayı açma hakkına sahip değildir.