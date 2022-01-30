Türkiye Gazetesi

Haftaya 1850 dolar seviyelerinde başlayan ons altın, Fed’in faiz kararının ardından düşüşe geçmişti. Pazartesi günü 1844 dolar seviyelerini gören ons altın, kapanışı 1842 dolar bandında yaptı. Çarşamba günü ise ons altın, 1815 dolar ile 1850 dolar arasında dalgalandıktan sonra 1818 dolar seviyesinde günü tamamladı.

1800 DOLARIN ALTINA İNDİ

Ons altındaki düşüş Perşembe günü de devam etti. Gün içerisinde en düşük 1791 dolar, en yüksek ise 1822 dolar arasında dalgalanan ons altın kapanışı ise 1795 dolar seviyesinde gerçekleştirerek tekrar 1800 doların altına geriledi. Ons altında kan kaybı haftanın son işlem gününde de devam etti. Ons altın 1780 dolar ile 1799 dolar arasında dalgalandıktan sonra kapanışı 1788 dolar seviyesinde yaptı.

ONS ALTINDA YILIN İKİNCİ YARISI KRİTİK

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ons altında yılın ikinci yarısının kritik olduğunun dikkatini çekti. Fed’in faiz kararlarının ardından enflasyonun hafifleyeceğini belirten Özsoy, "Bu durum da yılın özellikle ikinci yarısından itibaren, ons altın fiyatını aşağıya doğru baskılayacaktır. Dolayısıyla şu andaki görünüme baktığımızda 1818 dolar seviyesi geçilmediği müddetçe, ons altın fiyatının yükseliş trendine geçeceğini söylemek zor. Aşağıda ise, 1792 dolar destek seviyesinin kırılıp kırılmayacağı da önemle takip edilmeli." açıklamasında bulundu.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Geride kalan haftada Gram Altın da ons altına benzer bir seyir izledi. Haftanın ilk işlem gününde 787 TL ile 801 TL arasından dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü 799 TL seviyesinde tamamladı.

Gram altın da ons altın gibi haftalık zirvesini salı günü gördü. Gün içerisinde 806 TL'ye kadar yükselen gram altın, en düşük 794 TL olduktan sonra kapanışı 800 TL'den gerçekleştirdi.

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SON DURUM

Fed’in kararının ardından sert düşüş yaşayan kripto paralar ise tekrardan toparlanma eğilimine geçmiş durumda. Lider kripto para birimi Bitcoin, son 7 günde 8.1 değer kazandı. Bitcoin'de son 24 saatlik kazanç ise yüzde 1 seviyesinde oldu. Böylece Bitcoin'in güncel fiyatı 38 bin 100 doların üzerine çıktı.

ETHEREUM

Ethereum da kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Son bir haftada yüzde 6 değer kazanan Ethereum, son 24 saatte ise yüzde 2.5 değerlenerek 2 bin 600 doların üzerine çıktı.