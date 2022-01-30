Türkiye Gazetesi

Kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiren son dakika haberi geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan Merkez Bankası tebliği ile kredi kartı işlemlerinde önemli değişimler yaşandı. Şubat ayında geçerli olmak üzere, bu tanıma bağlı olmaksızın bankaların kredi kartlarına uygulayabilecekleri azami faiz oranı da yüzde 1,80 olarak sabitlendi.

FAİZ ORANI YÜZDE 1,25

Bu oran (azami faiz oranı), Merkez Bankası tarafından ilan edilen referans oranın 55 baz puan üzerinde belirleniyor. Tebliğde şubat ayı için referans faiz oranı yüzde 1,25 olarak açıklandı.

Referans faiz bankalar tarafından kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faizin hesaplanmasında gösterge olarak kullanılıyor. Tebliğin eski halinde referans oran, bankaların 32-45 gün vadeli TL hesaplarında uyguladıkları faizin ağırlıklı ortalaması olarak belirleniyordu.

YÜZDE 5'TEN FAZLA FAİZ DEĞİŞTİĞİNDE GÜNCELLENİYOR

Yeni halinde ise ayın ortalama faiz ile Merkez Bankası politika faiz oranının yüzde 10 artırılmasıyla bulunacak orandan düşük olanının dikkate alınacağı hükme bağlanıyor. Bu oranlar aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 5'ten fazla değişmesi halinde ise güncelleniyor. (Dünya Gazetesi)