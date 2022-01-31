Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Balıkçı gemilerinin sayısı 20 bine yaklaşırken; denizlerde ve iç sularda avcılık faaliyetinde bulunan filonun yüzde 90'ından fazlasını, 12 metre altındaki küçük ölçekli tekneler oluşturuyor. Bu gemiler de "destekleme" kapsamına alınmıştı. Bunlara yönelik hazırlanan destek için başvuru süreci ise bugün başlıyor. Buna göre gerekli şartları sağlayan gemilere, boy uzunluğuna göre destekleme ödemesi yapılacak. Uzunluğu 4,99 metreye kadar olan gemilere bin lira, 5-7,99 metre arası olan gemilere bin 250 lira, 8-9,99 metre arası olan gemilere bin 350 lira, 10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm iç su balıkçı gemilerine 1.450 lira ödenecek. Destekleme başvurusu yapılabilmesi için geminin Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) kayıtlı olması ve başvuru tarihinde geçerli "Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi"ne sahip olması gerekecek. Birden fazla gemisi olan balıkçılar, her gemisi için ayrı ayrı başvuru yapabilecek. Destekleme başvuruları, balıkçı gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il veya ilçe müdürlüklerine yapılacak. Başvurular için son tarih 25 Mart... Kabuller 28 Mart-1 Nisan arasında askıya çıkarılacak, daha sonra listeler kesinleşecek. Ödemeler, Ziraat Bankası kanalıyla yapılacak.