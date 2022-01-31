İstanbul Kapalıçarşı'da 13,5650 liradan alınan dolar 13,5670 liradan, 15,1460 liradan alınan Euro ise 15,1480 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,58 liradan, Euro ise 15,15 liradan satılmıştı.