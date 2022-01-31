İstanbul Kapalıçarşı'da 13,5650 liradan alınan dolar 13,5670 liradan, 15,1460 liradan alınan Euro ise 15,1480 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,58 liradan, Euro ise 15,15 liradan satılmıştı.
Dolar kuru bugün ne kadar? 31 Ocak Serbest döviz fiyatları
31.01.2022 - 09:22 | Son Güncelleme: 31.01.2022 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Piyasada döviz kurlarında son durum.
Kaynak: İHA
Etiketler : Euro,dolar,döviz,
819654 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/819654.aspx
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