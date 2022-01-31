Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları değer kaybetmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararından sonra altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Özellikle Fed’in Mart ayında faizi artırma beklentileri küresel piyasalarda baskı oluşturmuş durumda. 1800 dolar seviyelerinde olan Ons altın değer kaybederek 1785 dolara kadar indi. Ons altındaki bu düşüş gram altına da yansıdı.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Ons altındaki düşüş gram altında da kayıpların yaşanmasına neden oldu. Özellikle dolar kurunun stabil seyretmesi gram altının yükselişe geçmesini engelliyor. Gram Altın güne 776 liradan başladı. Gün içinde en düşük 774.2 lira, en yüksek de 780.4 lira seviyesini gördü. Saat 08:23 itibarıyla 777 lira seviyesinde işlem görüyor.

31 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları, geçen haftayı son 6 ayın en kötü performansıyla kapattı. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın 776 TL seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 1. 258 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.291 lirada bulunuyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.524 liradan alınıyor, 2.583 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

5 bin liranın üzerindeki konumuyla alıcısını zorlayan cumhuriyet altını ise 5 bin 032 liradan geri alınırken, 5 bin 145 liradan da satışa sunuluyor.