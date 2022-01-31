Türkiye Gazetesi

MediaMarkt Türkiye, insan kaynakları alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından Top Employers Institute tarafından ‘En İyi İşveren' ödülüne layık görüldü. Çalışan stratejileri, çalışma ortamı, yetenek kazanımı, öğrenme, refah, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi yaklaşık 20 başlığı içeren 6 İK (insan kaynakları) alanında dünya çapındaki işverenleri mercek altına alan kuruluş, Türkiye'den 26 şirketi değerlendirdi. Şirket, uyguladığı insan kaynakları stratejilerinin çalışan üzerinde oluşturduğu pozitif etki nedeniyle ödülü almaya hak kazandı.

"400 farklı süreç değerlendirildi"

MediaMarkt Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk, “Şirket olarak yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ortamda motive bir şekilde çalışmasını sağlamak. Bu konuda verdiğimiz çabanın takdir edilmesi de bizim en büyük motivasyonumuz oldu. Bu özel sertifikayı da İK alanındaki 400 farklı sürecimiz ile girdiğimiz değerlendirme sonrası almaya hak kazandık” ifadelerini kullandı.

Top Employers Institute CEO'su David Plink ise, “Şirket, insan kaynakları uygulamalarını mükemmel bir şekilde hayata geçirdi. Firma, değişen iş dünyasının zorluklarına karşın çalışanların hayatlarına pozitif katkı sağlamak için de durmadan çalışıyor” dedi.