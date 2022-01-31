Türkiye Gazetesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yazısında altın ve dolar için uyarı yaparak beklentilerini açıkladı

ŞUBAT'I BEKLE

"Ocak ayının Aralık ayına kıyasla daha sakin geçtiğini gördük. Ocak’ta yurt içi piyasalarda Enflasyon ve TCMB’nin faiz kararına, yurt dışında Fed’e odaklanmıştık. Enflasyon, TCMB ve Fed’in faiz kararları, piyasaların beklentisi doğrultusunda gerçekleşti.Yani, Ocak’ta sürpriz yoktu. Kademeli alım, risk dağılımı için sepet, yüzde 25 ile Şubat’ı bekle."

"Şubat ayı için TL’nin pozitif ayrışacağını öngörüyorum. Özellikle dış politikadaki gelişmeler ve 10 milyar dolarlık dövizin TL’ye dönüştürülmesi, TL’ye olumlu katkı sunacağını düşünüyorum. Dolar/TL kurunda 12,60-12,20 lira aralığını, altının gram fiyatında 750-720 lira aralığını beklemeyi sürdüreceğim."

DOLAR 13,10'A GERİLEYEBİLİR

Memiş bu haftaki beklentilerini şöyle sıraladı;

"Fed’in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından sonra dolar endeksi, beklenen tepkiyi yukarı yönlü verdi. Dolar endeksi, 97,43 seviyesine yükseldikten sonra 97,22 seviyesinden haftayı tamamladı. Önümüzdeki hafta 96,50 seviyesine kadar geri çekilmeyi takip edeceğim. Dolar, hem uluslararası hem de yurt içi piyasalarında değer kaybedebilir. Destek seviyesiolarak önce 13,30 lirayı takip edeceğim, devamında 13,10 liraya kadar gerileyebilir."

"EUR/USD ve GBP/USD paritelerinde de yükseliş bekliyor olacağım. Özellikle doları olan veya yüksekten dolar alan yatırımcısı için fırsat sunmuş gibi duruyor.

Bu düşüncemi zaten Cuma günkü paylaşımlarımla işaret etmiştim."

SEPET YAPARAK RİSKLERİMİZİ AZALTTIK

"Şubat ayında yüzde 25’lik alım yaparak pozisyonlarını kapatanlar, Mart ayını gönül rahatlığı ile bekleyebilirler. Çünkü Fed, Mart’ta sahneye çıkacağı için yükselişlerin başlayacağı dönem olarak karşımızda duracak. Sizi 1 aydır hazırladığım gibi kademeli alımlardaki son alım miktarımız olan yüzde 25’lik alımı Şubat’ta alıyor ve işimize bakıyoruz. Kademeli alarak maliyetimizi ucuzlattık, sepet yaparak risklerimizi azalttık, uzun vadeci olarak da miktarımızı artırmaya odaklandık. Mart ayından itibaren mantığımız neydi? “Sepetimde 4 çeşit ensturman var, düşerken de yükselirken de kazanan benim, benim işim fiyat ile değil miktar artırmak ile”

İslam Memiş'ten dolar ve altın için önemli tavsiye: Sepet yapın, arkanıza yaslanın Dolar ve altın düşecek mi, yüksecelek mi soruları akılları kurcalarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Şubat ayında düşüşün olacağını açıklarken; "Sepet yapan şanslıdır, Sepet yapan huzurlu bir uyku uyur ve fiyatlar ne olursa olsun kazanan olur" uyarısında bulundu.

Gram altında düşüş! İslam Memiş şubat ayına dikkat çekti Altın Fed kararının açıklanmasının ardından sert bir düşüş kaydetti. Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada Mart toplantısında faiz artırma niyetinde olduklarını belirtti. Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş Şubat ayına dikkat çekerek; "Şubat ayı için negatif görünümün devam etme ihtimalini kuvvetli görüyorum" dedi.

İslam Memiş'ten altın için önemli uyarı Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın için önemli tavsiyelerde bulundu. Memiş; bu seviyeye dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek 'Altın dolar paritesi yapan şanslı olabilir altının ons fiyatındaki yükselişlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Altın-dolar paritesi yapmak isteyen yatırımcılar son şans yakalıyor. 1000 liradan 900 liradan alım yapanlar maliyet düşürmek için fırsat yakaladı elinde altın bulunduranların bu hafta maliyet düşürmek için son haftası' dedi.