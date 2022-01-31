Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’da pazarda ve sokak aralarında seyyar tezgah açan balıkçılar istavritin kilogram fiyatını 20 TL’ye, hamsiyi ise 25 TL’ye satıyor. Balık fiyatlarındaki düşüşü fark eden vatandaşlar da ucuz fiyata balık yemek için seyyar balıkçılara akın etti. Seyyar balıkçılar, vatandaşların bol bol balık tüketmesi için ellerinde gelince fiyatları indirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Tezgahta balık alamaya gelen vatandaşlardan Fatih Tavşancı, “Fiyatlar şuan iyi. Hesaplı uygun. El yakmıyor. 2 kişiyiz, 1 kilogram alacağız” dedi.

ETTEN DAHA UYGUN

Balık satışı yapan Engin Şinik, “Yani istavrit 20 lira şuan, çok uygun bir fiyat. Şuan etten, kıymadan daha uygun. Herkese uygun sofralarımıza, istavrit, hamsi, haftada en az 2 gün, 3 gün balık tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Hem sağlıklıdır. Çocuklarına, evlatlarına balık yedirmelerini ve balık yemelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

HEPSİ KARADENİZ BALIĞI

Balık satışı yapan Yıldıray Baltalar ise, “Bütün balıklarımız çok güzel. Bütün balıklarımız Kırklareli Kıyıköy’den geliyor. Vatandaşımız bol bol yesin. Hamsi 25 TL, istavrit 20 TL bütün herkes tüketsin yani. Hepsi Karadeniz balığı” ifadelerini kullandı.

Beklenen Gürcü hamsisi sonunda geldi Trabzon'da tezgâhlarda uzun bir süreden beri pek görülmeyen hamsi, Gürcistan’da Türk balıkçılar tarafından bolca avlanıp Trabzon’a gönderilince tezgahlar şenlendi. Bir kaç gün öncesine kadar kilogram fiyatı 80 TL olan hamsinin fiyatı bir anda 25 TL'ye üştü.

Olumsuz hava tezgahları boş bıraktı, hamsinin fiyatı el yaktı Yurdu etkisi altına alan olumsuz hava şartlarının etkisiyle balık fiyatları yükseldi. İstavrit 30 TL ile tezgahın en ucuz balığı olurken, hamsi kilosu 50 TL ile cep yakıyor.