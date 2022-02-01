Türkiye Gazetesi

İlk olarak İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören’in, Türkiye gazetesinin ve İhlas Holding’in kuruluş amacını, ülke ekonomisi ile ülke insanı için taşıdığı önemi anlattığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından konuşan Arslan, pandemi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen istihdamı artırdıklarını, sadece İzmir bölgesinde 50 kişinin daha İhlas ailesine dâhil olduğunu söyledi. 2021 yılını beklentilerin üzerinde kârla geride bıraktıklarını kaydeden Arslan “Gayretimiz 2022 yılında da artarak devam edecek. Bölgeler arasında bizim tatlı bir rekabetimiz var. Bu, kendi içimizde ciro, gazete, takvim ve diğer hizmetler için yaşanan bir rekabet. Buna hizmet yarışı diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Programın sonunda toplu fotoğraf çekimi ve geçen sene başarı gösteren çalışanlara plaket takdimi yapıldı. Ayrıca, kura çekimi ile 18 kişiye çeşitli hediyeler verildi.

İhlas Vakfı’ndan Afganistan’a insani yardım İhlas Vakfı, zorlu kış şartları altında yoksulluk, açlık ve susuzlukla mücadele eden Afganistan’a hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

İhlas’ın 3 projesinde teslimat sevinci Sektördeki 30 yıllık tecrübesiyle on binlerce aileyi ev sahibi yapan İhlas İnşaat Grubu, 1.585 konutun yer aldığı Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Ispartakule’deki üç projesinde hayatı başlatırken anahtarlarını teslim alan aileler, kaliteli ve konforlu dairelerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.