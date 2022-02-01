Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Merkez Bankasının faizleri düşürmesine rağmen bankalardan beklenen adım gelmedi. Aksine Merkez’in faiz indirimi yapmaya başladığı günden bu yana, bankaların uyguladığı faiz oranları rekor üstüne rekor kırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ‘bankalar faiz düşürmemekte kararlı. Kamu bankaları gerekli adımları atıyor ama özel bankalardan bunu görmüyoruz’ çıkışı ile konuyu dile getirmişti. Son rakamlara bakıldığında bankaların ihtiyaç kredi faizleri yüzde 35’lere, ticari kredi faizleri ise yüzde 40’lara dayanmış durumda. Aylık bazda bakıldığında ise ihtiyaç ve ticari kredi faizleri en düşük yüzde 1,60 ile en yüksek yüzde 3,95 seviyesinde seyrediyor. İş dünyası temsilcileri ise yaşanan bu durumdan şikâyetçi... Türkiye’nin yeni ekonomi politikasının ‘düşük faiz, yüksek üretim ve ihracat’ olduğunu söyleyen iş insanları, özellikle özel bankaların kendi ceplerini doldurmakla meşgul olduğunu belirtiyor.

‘VİCDANLI DAVRANIN’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların kredi musluklarını açma konusunda tedbirli davrandığını, ayrıca faiz oranlarını da yüksek tuttuklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu “Özellikle bankalarımızın, Merkez Bankasından fonlama maliyetleri yüzde 14’e düşmesine rağmen, son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25'ler, 30'lar seviyesinde, hatta kredili mevduat hesaplarına yüzde 35-40 civarında kredi faizleri uyguladıklarına şahit oluyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretim-yatırımı-istihdamı ve ihracatı artıracaksak, hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakârlık yapmalıyız. Feda reel sektörde, kâr mali sektörde, şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

KISMİ GERİLEME VAR

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu da Merkez’in faiz indirimi sonrası bankaların elini geç tuttuğunu belirterek “Bankaların kredi faizlerinde son 15 günde bir gerileme var. Bazı bankalarda yüzde 24 seviyelerine geldi. Bankalar cephesinde de bir geriye dönüş oldu. Bir ay öncesi ile 4-5 puanlık fark var. Bunun bu şekilde devam etmesini ve geriye doğru gitmesini reel piyasalar olarak talep ediyoruz. Yatırım için faizlerin düşmesi gerekiyor” dedi.

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak ise “Özel bankalarda kredi faizleri son derece artmış durumda. Olumlu bir yatırım ortamının korunması için faizlerin aşağı seviyeleri çekilmesi gerekiyor. Merkez Bankasından fonlama maliyetleri yüzde 14’e düşmesine rağmen, son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Ülke ekonomimizi daha da ileri seviyelere çıkarmak adına kredi faizlerinin düşürülmesi gerekiyor. Gerek ticari faaliyetlerin önünün açılması gerekse yatırım ortamının artması için hep birlikte çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.

Kredi yata-kata değil projelere gidecek Milletvekilleri, ekonomist, akademisyen ve iş dünyası temsilcilerine finans sektörüne yönelik atılacak yeni adımlarla ilgili bilgi veren Bakan Nebati, önümüzdeki süreçte kamu bankalarının sermayelerine hazineden kaynak aktarımı yapılacağını, böylece bu bankaların kredi imkânlarının genişletileceğini söyledi. KGF kredilerinin proje bazlı olarak uygulanacağını hatırlatan Nebati “Bugüne kadar KGF kredilerinin yüzde 70’inin yatırım yerine yata, kata ve dövize gittiğini gördük. Alınan kredi yatırımlara gidecek” dedi.

Türk girişimler 1,5 milyar dolarlık yatırım aldı ‘StartupCentrum 2021 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, 2021 yılında Türkiye’deki girişimlere toplam 1,56 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Böylece yatırım tutarı 2020 yılına göre dokuz kat arttı.