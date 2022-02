Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankasının geçen hafta gelen "beklenenden şahin" açıklamaları, 'ons' altını da "fazla" olumsuz etkilemişti. Geçen salı günü 1.854 dolara kadar yükselen 'ons' altın, "bu yıl FED'den en az 4 faiz artışı" beklentisinin kuvvetlenmesiyle birlikte 1780 doların altına sarktı. Bu durum, gram altını 800 TL seviyesinden "aşağı yöne doğru" uzaklaştırdı. Yeni haftanın ilk işlem gününde gram altın da 770 TL’nin altını gördü. Bugünden sonra altın için konuşuyorsak eğer “ABD verilerine biraz daha bağımlı” bir döneme girdiğimizi hatırlatalım. Çünkü FED Başkanı Powell; mart ayında faiz oranlarını artırma niyetinde olduklarını, ekonominin beklentiler doğrultusunda gelişip gelişmediğini dikkatle izleyeceklerini, yüksek enflasyonun daha kalıcı hale gelme riski de dahil olmak üzere bütün risklere karşı dikkatli olacaklarını ve uygun şekilde cevap vereceklerini vurgulamıştı. Bu anlamda özellikle merkez bankası reaksiyonları üzerinde etkili olabilecek ABD "istihdam" ve "enflasyon" verileri özellikle takip edilecek ki; FED bu yıl "kaç defa" ve "hangi oranlarda faiz artırır", buna dair sinyaller daha da netleşsin... (FED'in mart ayında 50 baz faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler var. Yıl sonunda da politika faizinin yüzde 1,25'e ulaşabileceği tahmin ediliyor.)

CUMA ‘İSTİHDAM’ VERİSİ GÜNÜ

Dün haftanın ilk işlem gününde ons, saatlik grafikler itibarıyla 1.780 doların üzerinde “bir sakinleşme” görüntüsü verdi. Teknik olarak ons tarafında ana senaryoda bir sapma yok. Olumsuz beklentiler “belli bir bant aralığında” fiyatlanmaya devam ediyor. 2021 yılının nisan ayından beri ons altın, (günlük kapanışlar itibarıyla) 1.720 dolar üstünde tutunuyor. Bu nokta, ilk sağlam destek noktamız olacak. Daha uzun vadede ons grafiğine bakacak olursak; Nisan 2020'den bu yana 1.680-1.687 bandının üzerinde bir “tutunma” söz konusu...

“ABD verileri yön verecek” demişken, önemli bir gösterge, ABD (ocak ayı) tarım dışı istihdam verisi bu cuma açıklanacak. Beklentiler 155 bin kişi artış yönünde... Şimdi...

> Eğer gerçekleşen rakam bunun çok üzerinde olursa, FED’in de “istihdam piyasasında işler yolunda” algısı artacak, “rahat bir faiz artışı için” eli kuvvetlenecek. Bu durum, ons altın için 1.720 dolara kadar anlık da olsa bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir.

> 155 bine yakın bir gerçekleşme ihtimali hâlinde de, ons üzerindeki baskılar hafifleyebilir.

> 155 binin altında kalacak bir rakam, FED’in “biraz yumuşamasını” sağlar ki, zayıf olan bu ihtimal ‘ons’a da pozitif yansır.

“Gram altını ilgilendirmesi” sebebiyle biraz da dolar konuşalım... İçeride kur hareketleri özellikle geçen yılın son aylarında “dış dünyadan bağımsız bir yükseliş” şeklinde geliştiği için, gram altında da 500 TL’nin hemen altından başlayan hareketlilik, 1.000 TL'nin üzerine “soluksuz” gitti. Kur ve altın korumalı mevduat hesaplarının devreye alınmasının yanı sıra TL mevduat faizlerinin de yüzde 22’ye kadar yükselmesi, dolar ve dolayısıyla gram altın tarafında bir “sakinleşme”yi beraberinde getirdi. Doların ana vatanında eğer bir faiz artışı yaşanacaksa, küresel dinamikler anlamında kurda bir zayıflama senaryosundan bahsetmek çok doğru olmaz. Ancak Türkiye’ye has bir takım gelişmeler yaşanıyor, kur üzerinde de etkili olabilecek... Ülkenin beş yıllık risk (CDS) primi, ocak ayında gördüğü en yüksek 581 seviyesinden, dün itibarıyla 521’e kadar geriledi. Dolarda 13,80 direncinin aşılamaması ve son iki işlem gününde 13,50’nin altına sarkmalar, bundan kaynaklanıyor olabilir. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un şubatta Türkiye’yi ziyaret edeceğini ve bununla beraber ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlayabileceğini söylemesi, jeopolitik risk algıları üzerinde pozitif etkiye sahip... Yine yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden’ın; İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs kuyularından çıkan doğalgazı, Akdeniz tabanına döşenecek uzun bir boru hattı ile Girit üzerinden Avrupa’ya aktarma projesi olan EASTMED hattını “desteklemediğini” dile getirmesi, güzergah için Türkiye beklentilerini kuvvetlendirdi. TL, “kedine has” gerilimlerin azalmasından her zaman pozitif etkilenmiştir. Güçlü TL de, gram altını “en azından” frenler, bunu not edelim.

Altın demişken Rusya-Ukrayna gibi jeopolitik bir gerilimi de hatırlatıp oradan gelecek haber akışına da dikkat etmek gerektiğini unutmayalım.

Sonuç olarak altında; kısa vadede, belli destek ve dirençlerde, veri ve haber akışı odaklı bir alt-sat piyasası var. Uzun vadeciler için ise risk düşüktür zaten, ‘gram gram’ toplayıp sabırlı oldukça...

TL GÜÇLENİRSE DİKKAT!..

‘Ons’ta 1.800 doların altında, diplere yakın yerlerdeyiz. Dolarda ise 13 TL'nin üzerinde şimdilik ‘orta yolu’ bulduk. Gram altın yatırımcısı; bir anda değil “gram gram biriktirme" ve “uzun vadeli” projeksiyonda kazançlı çıkabilir. Özellikle yıllık enflasyonun yüzde 30 beklendiği dikkate alınırsa... TL'DE HIZLI BİR DEĞERLENME YAŞANIR VE DOLAR 12,90’I AŞAĞI KIRARSA, O ZAMAN 'GRAM'DA DA 750 TL DESTEĞİ KIRILABİLİR. Bu durumda 737-687 bandını konuşuruz, bunlara dikkat!..

