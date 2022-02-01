Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yılki gelirin 19 milyar 679 milyon 915 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 802 milyon 417 bin dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 66 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 50 dolar oldu. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 85,5 artarak 29 milyon 357 bin 463 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 81,5'ini yabancılar, yüzde 18,5’ini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Geçen yıl turizm gideri de bir önceki yıla göre yüzde 67,7 artarak 1 milyar 851 milyon 922 bin dolara çıktı. Bunun 1 milyar 819 milyon 811 bin dolarını kişisel, 32 milyon 111 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artarak 2 milyon 738 bin 340 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 676 dolar olarak gerçekleşti.

RUSLAR İLK SIRADA

Geçen yıl en çok ziyaretçi gönderen ülke yüzde 120,52 artış ve 4 milyon 694 bin 422 ziyaretçi ile Rusya olurken onu yüzde 175,73 artış ve 3 milyon 85 bin 215 ziyaretçi ile Almanya, yüzde 106,49 artış ve 2 milyon 60 bin 8 ile kişi Ukrayna izledi. Türkiye’ye aralıkta en çok ziyaretçi gönderen ülke ise yüzde 160,15 artış ile Bulgaristan oldu. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı aralıkta yüzde 170,62 artışla 1 milyon 892 bin 520 olarak gerçekleşti.

Turizme 500 milyon liralık tatil dopingi Salgında en büyük sıkıntıyı yaşayan turizm sektörü ‘omicron’a rağmen sömestir tatilinde nefes alacak. Kayak merkezleri başta olmak üzere birçok bölgede doluluk oranları yüzde 80’in üzerine çıktı. Sadece turizm sektöründe yaklaşık 500 milyon TL’lik bir ekonomi bekleniyor.

Bütün sektörler 2022'ye büyük hedeflerle giriyor: İhracat ve turizm yılı 2022 yılında yatırım, üretim, istihdam odaklı “Yeni Türkiye Ekonomi Modeli” ile 250 milyar dolarlık ihracata ulaşılacak. Tedarik ve lojistik üssü konumuna gelecek Türkiye; cari fazla verecek ve en az yüzde 5’lik bir büyümeye imza atacak