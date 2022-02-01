Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Hükûmet, mega endüstri bölgelerinin kurulması ve bu bölgelerdeki yatırımları cazip hâle getirmek için yeni teşvik mekanizmalarını devreye sokuyor. Bütünleşmiş yatırımlar için oluşturulan endüstri bölgelerinin daha işlevsel hâle getirilmesi ve hızlı karar alınmasına ilişkin düzenlemelerin öngörüldüğü yeni bir taslak çalışması başlatıldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığında, ilgili bakanlıkların temsilcileri ve AK Parti ekonomi kurmaylarının katıldığı bir toplantı yapıldı. Edinilen bilgilere göre toplantıda endüstri bölgeleri ile ilgili gündeme getirilen yeni öneriler şöyle:

FARKLI DESTEKLER VERİLECEK

Endüstri bölgelerinin oluşturulmasının daha esnek ve kolay olmasına ilişkin altyapı oluşturulacak. Endüstri bölgeleri farklı büyüklüklerde olabilecek ve her birine farklı destek verilebilecek. Bu bölgelerin daha çok tercih edilebilir olması ve hızlı yatırım için bürokrasi azaltılacak.

TEMİNAT KOLAYLIĞI SAĞLANACAK

Endüstri bölgelerinde yatırım yapanların finansmana erişiminde kolaylık sağlanacak. Tahsis edilen arsaların kamu mülkiyetinde olması durumunda, bu arazi için süresiz irtifak hakkı verilmesi gündeme gelecek. Bu tür tahsislerin krediler için teminat olarak gösterilmesi kolaylığı sağlanacak.

GENİŞLEMEYE İZİN VERİLECEK

Endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının genişlemesine imkân verilecek. Başlangıçta belirlenen alanla sınırlı kalınmayacak. Yatırımcılar isterlerse yan arazileri ve alanları bünyelerine katabilecekler.

TOGG BENZERİ YATIRIMA DESTEK

Bireysel yatırımlar da endüstri bölgesi olarak tanımlanarak destek ve kolaylıklardan yararlanabiliyor. Buna ilişkin yeni düzenlemeler ve yeni teşvik mekanizmaları geliştirilecek. Mesela TOGG üreten şirketin bulunduğu alan endüstri bölgesi olarak tanımlanıyor. Buna benzer özel ve stratejik yatırımlar da tek başına endüstri bölgesi olarak tanımlanacak.

İş dünyasından bankalara: Yatırım yapacaksak kredi faizlerini düşürün Merkez Bankasının politika faizini yüzde 14’e çekmesine rağmen, özel bankaların yıllık ticari ve tüketici kredi faiz oranları yüzde 35-40 seviyesi ile tarihî zirveleri gördü. Yaşanan bu çelişkiye tepki gösteren iş dünyası temsilcileri “Yatırım, üretim ve ihracat yapacaksak, bankalar taşın altına elini koymalı” diyor.