Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yatırımlar sürüyor. Bu kapsamda Kontrolmatik Teknoloji, yılın ilk yatırımının temelini Ankara Polatlı’da attı. Üç fazda tamamlanacak ve ilk fazı 60 milyon dolara mal olacak lityum demir fosfat batarya hücresi ve enerji depolama sistemleri fabrikası ile Türkiye'nin bu alandaki ithalatının altıda biri azaltılacak. Fabrika yatırımını yüzde 100 iştirakleri Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ’nin hayata geçireceğini ifade eden Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, söz konusu fabrika ile oldukça kritik ve stratejik bir konu olan lityum iyon teknolojisinin üretim imkânının ülkemize kazandırılarak yerli enerji depolama sistemleri ile farklı sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu konular için arz güvenliğinin sağlanacağını belirtti. Sami Aslanhan “Fabrikamızda lityum demir fosfat (LiFePO4) hücre ve diğer ileri teknolojileri kullanılarak, batarya modülü ile birlikte anahtar teslim enerji depolama sistemleri üretilecek. Şebeke düzeyinde enerji depolama tesisleri, elektrikli araç şarj destek sistemleri, elektrikli araçlar başta olmak üzere, yeni teknolojik uygulamalar, endüstriyel tesislere yönelik enerji depolama çözümleri, yenilenebilir enerji uygulamaları, mesken uygulamaları ve ada kurulumları yapılacak. Ürettiğimiz ürünler ile yüksek güçte enerji depolama ihtiyacı olan; enerji santralleri, şehir şebekeleri, fabrikalar, ev uygulamaları ve yüksek güç gerektiren iş makinaları, deniz taşıtı ve tren gibi alanlara hitap etmeyi planlıyoruz” dedi.

YILDA 250 MİLYON $’LIK İTHALAT

Enerji depolama çözümlerine yönelik ithalatın yıllık yaklaşık 250 milyon doları bulduğunu söyleyen Aslanhan “Dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacak bu yatırımımızın ilk fazı 250 megavat saat kapasiteli olacak ve toplamda üç fazda tamamlanacak. Üç faz tamamlandığında toplam 1.000 megavatsaat kapasiteye ulaşmış olacağız ve Türkiye'nin bu alandaki ithalatının altıda birininin de önüne geçerek cari açığın kapanmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İLK FAZI YIL SONU FAALİYE GEÇECEK

Fabrikanın sadece ilk fazında 250’e yakın kişinin istihdam edileceğini, bütün fazlar tamamlandığında ise istihdamın 600 kişiyi bulacağını kaydeden Aslanhan, tam kapasitede üretime başladığında toplamda yaklaşık 180 milyon dolarlık bir yatırıma ulaşması planlanan fabrikada ilk fazın bu yılın son çeyreğinde, ikinci fazın 2023 yılının son çeyreğinde, son fazın ise 2025 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesinin hedeflendiğini söyledi. Enerji alanında bu büyüklükteki ilk özel sektör yatırımına imza attıkları için mutlu olduklarını belirten Aslanhan, önümüzdeki yıllarda farklı ürün grupları için de üretim tesisi yatırımları planladıklarını kaydetti.

SIFIR ATIK FABRİKA

Enerji depolama sistemlerinin şebekeye kurulup, işletilmesi için lisans almak istediklerini ve bununla ilgili başvurularını ilgili kurumlara yaptıklarını belirten Aslanhan, Polatlı'daki fabrikanın 'sıfır atık' prensibine göre kurulacağını belirterek, şöyle konuştu: Bu tesiste yağmur suyu depolama sistemi olacak. Dışarıdan minimum düzeyde su alacağız. Suyumuzu yağmur hasadı yaparak kullanacağız. Bazı fırınlarımız olacak, bu fırınlardaki atık ısıyı kullanıp, değerlendirip, tesisin başka yerlerindeki ısıtma ihtiyacını karşılayacağız ve böylece atık ısı geri kazanımı yapacağız. Tesisin çatısının tamamında güneş panelleri olacak. Kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Gündüz ürettiğimiz fazla enerjiyi kendi ürettiğimiz bataryalarda depolayacağız ve gece mesailerinde kullanacağız.

EV TİPİ HÜCRELERLE YEŞİL MUTABAKAT'A KATKI

Ürettikleri hücrelerin sadece şebeke ölçeğindeki enerji depolamada ve enerji santrallerinde kullanılmayacağının altını çizen Sami Aslanhan “Söz konusu hücreler ev uygulamalarında da kullanılacak. Büyüklük olarak kombi kadar olan ürünler, konutun duvarına takılıyor. Çatıda da güneş panelleri oluyor. Buradan gelen elektrik duvar tipi üniteye bağlanıyor. Gündüz güneş enerjisiyle üretilen elektrik ile evin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Bu sayede karbon salınımını azaltan, yeşil ve sürdürülebilir bir sisteme sahip olunuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması ve gelişmesi bakımından önemli bir etkene sahip olan enerji depolama sistemleri Avrupa’nın Yeşil Mutabakat eylem planını ile hedeflenen yeşil dönüşümün gelişmesinde öncü bir rol oynayacak” dedi.

HEDEF İLK 10

Sami Aslanhan, geçen yılı 500 milyon TL’nin üzerinde ciro ile kapatmayı beklediklerini ifade ederek “2022’de ise 1,5 milyar TL’nin üzerinde bir ciro hedefliyoruz. Amacımız kendi alanımızda dünya çapındaki ilk 10 şirketten biri

olmak” dedi.

MÜHENDİSİNİ YETİŞTİRECEK

Söz konusu yatırım ile birlikte Ankara’daki üniversiteler ve sanayi odalarıyla iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Sami Aslanhan “Burada kendi bünyemizde eğitim laboratuvarımız olacak. Hem araştırmacı hem mühendis hem de kalifiye eleman yetiştireceğiz. Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmalar daha önceden kısıtlı olduğu için kendi personelimizi, kendi mühendisimizi kendimiz yetiştireceğiz” diye konuştu.

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