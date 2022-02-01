Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.
Uygulama, "TL'ye dönüşüm hesaplarında politika faizinin altında bir faiz oranı belirlenemez" hükmüyle başlamıştı.
Altın hesaplarında da Merkez Bankası'nın, faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi.
Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek.
Dolar, Euro, sterlin hesabını TL'ye çeviren yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanacak.
Emekli ve memurlara ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı Emekli ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yayımlandı: Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yeni düzenleme Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde vatandaş ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek.