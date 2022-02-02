Türkiye Gazetesi

Gelişen ticari hayat ve artan internet kullanıma bağlı olarak tüketicilere yönelik ticari reklam ve uygulamaların niteliğinde yaşanan çeşitlilik de göz önüne alınarak Ticaret Bakanlığınca ‘Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Konuya ilişkin Twitter’dan paylaşım yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, indirimli satışlar ve kişiye özel fiyatlar gibi konularda tüketicileri en üst düzeyde koruyacak tedbirleri hayata geçirdiklerini açıkladı. ‘Kişiselleştirilmiş fiyat reklamları’ mevzuat kapsamına alınırken, yapılan düzenlemeyle, kendilerine kişiselleştirilmiş fiyat sunulan tüketicilerin, her bir reklamda teklif edilen fiyatın kişisel alışveriş davranışlarını dikkate alan bir algoritmaya dayandığı konusunda bilgilendirilmesi şartı getirildi. Böylece sunulan fiyatın o mal veya hizmetin, özellikle güncel piyasa fiyatının üstünde olduğu durumlarda karşı karşıya kaldıkları risklerin önüne geçilmesi sağlandı. Düzenlemeyle, her bir indirimli satış reklamında, mal veya hizmete ilişkin indirimin duyurulduğu tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın referans fiyat olarak alınması, bir diğer ifadeyle indirimden önceki fiyat olarak belirtilmesi zorunlu oldu. Ayrıca, meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlardaki indirimin miktar veya oranının hesaplanmasında, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması sağlandı. Yapılan değişikliklerle satıcı ya da sağlayıcıların gerçeği yansıtmayan fiyat indirimlerinin reklamını yapamaması amaçlandı.

DÜZENLEMEDE NELER VAR

> Finansal hizmetlere ilişkin reklamlarda şeffaflık artırıldı. Buna göre, bu reklamlarda kredinin vadesi, faiz oranı, kredinin tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değeri ve geri ödeme şartları gibi hususlara reklamın yayımlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işaretiyle tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği bir internet sitesinde veya açılır ekranda yer verilmesi sağlandı.

> Bir arama sorgusuna yanıt olarak tüketiciye sunulan sıralamayı belirleyen ana ölçütler konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi zorunlu kılındı. Ayrıca yapılan sıralamanın, sıralamada yer alan satıcı veya sağlayıcılardan ücret alınarak yapıldığı durumlarda bu bilginin "reklam" ibaresi kullanılarak açıkça belirtilmesi sağlandı.

> Sahte tüketici değerlendirmelerinin yayınlanması yasaklanırken, değerlendirmelerin olumlu-olumsuz ayrımı yapılmadan yayınlanması gerektiği hüküm altına alındı ve tüketici yorumlarına erişim sağlayanlara bu yorumların o mal veya hizmeti satın alan tüketicilerce yapılıp yapılmadığını kontrol etme ve buna ilişkin tüketicilere bilgi verme yükümlülüğü getirildi.

> Hakkında değerlendirme yapılan satıcı veya sağlayıcılara, değerlendirmenin yayınlanmasından önce açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için en az 72 saat süre tanınması, bu süre dolmadan önce veya gerçeği yansıtmayan değerlendirmelerin yayınlanamayacağı hüküm altına alındı.

> Etkinlik biletlerinin yeniden veya daha yüksek fiyatla satışa sunulması yasaklandı. Böylece, karaborsa bilet satışıyla mücadelede önemli bir adım atıldı.

SAĞLIK REKLAMLARINA 900 BİN LİRAYI AŞAN CEZA

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Ticaret Bakanlığı, sağlık hizmetlerine ilişkin reklamları yakından takip ediyor. Son toplantısında vatandaşlardan bu konuda gelen şikâyetleri gündemine alan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, göz sağlığından estetiğe kadar birçok alanda faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının reklamlarını değerlendirdi. Kurul, ‘sağlık’ başlığı altında 33 reklamı incelerken, 31 firmaya reklam durdurma cezası kesildi. Ayrıca, 33 firmadan 8’ine idari para cezası uygulanırken, bu cezaların toplamı 916 bin 492 lirayı buldu. Kurul kararlarında reklamlardan tespitlere ve cezanın gerekçelerine de yer verildi. Bir göz hastanenin internet sitesinde yer alan “...Gözleri bozuk olanlar bilirler lensler, gözlükler büyük çile. Genelde çare ameliyat ama onda da acı ve travma kaçınılmaz. İşte bu korkulara son verecek yeni bir yöntem var. Göze dokunmadan ışıkla ve sadece 30 saniyede göz bozukluğu kesin bir şekilde tedavi edilebiliyor... Ses ürkütücü olsa da ne ağrı var ne acı... Bu lazer ameliyatlarında gelinen son nokta” ifadeleri inceledi. Bu ifadelerin sağlık alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırdığını, talep oluşturucu nitelikte olduğunu, kuruluşa yönlendirme yaparak haksız rekabete yol açtığını ve bilgilendirme kapsamını aşarak ‘reklam’ niteliğinde olduğunu değerlendiren Reklam Kurulu, firmaya 114 bin 326 lira idari para ve reklam durdurma cezası verdi. Bir başka firmaya ilişkin incelemede ise firmanın sosyal medyadaki ifadelerinin, yine haksız rekabete yol açtığını ve bilgilendirme kapsamını aşarak “reklam’’ niteliğinde olduğunu değerlendiren Kurul, aynı ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi nedeniyle para cezasını iki kat artırarak 228 bin 652 lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlık harekete geçti! Aldatıcı indirim dönemi bitiyor Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlar ve kişiye özel fiyatlar gibi konularda manipülasyonu yasakalarken tüketicileri üst düzeyde koruyacak tedbirleri hayata geçirdi.

