Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 Ocak ayı ihracat verilerini açıkladı. Ocakta ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17,3’lük artışla 17,6 milyar dolar oldu. Bu rakamla tarihin en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşılırken, ocakta 1.516 firma ilk defa ihracat yaptı. Türkiye bayrağını 219 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracatçılar, 153 ülkeye ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke; 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD ve 1 milyar dolarla İtalya oldu.

Ocak ayında 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü ilk sırada yer alırken 2,1 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü ikinci ve 1,6 milyar doları aşan çelik sektörü ise üçüncü oldu.

BİR YILDA 348 REKOR KIRILDI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla düzenlenen toplantıda ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle “Sadece 2021 yılı içerisinde ihracat ailemiz il, ülke, sektör ve ay bazında tam 348 rekor kırdı. Nasıl ki 2020 yılı pandemiyle hatırlanacaksa 2021 yılı da ihracatımızdaki rekorlarla anılacak. Bu başarıların neticesinde saygıdeğer Cumhurbaşkanı’mız, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz yıllık dış ticaret değerlendirme toplantısında ihracat ailemize yeni bir hedef gösterdi. Hedef, tam 250 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak ve daha büyük siparişleri karşılayabilmek adına her sektörde ölçek ekonomisini hayata geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bu hedef daha fazla üretim, daha fazla yatırım isteyen, ölçek ekonomisini üretimin merkezine alan bir hedef” dedi.

AYLIK 2,1 MİLYAR $ ARTIŞ HEDEFİ

Son dönemde bazı sektörlerde çok önemli konsolidasyon çalışmaları yapıldığını söyleyen Gülle “Sektörlerimizin daha büyük siparişlere cevap vermek amacıyla birlik olmasını takdirle karşılıyoruz. Yeni ihracat hedefimize ulaşmak için ihracatımızı her ay ortalama 2,1 milyar dolar daha artırmamız gerekiyor. Yılın ilk ayında çok şükür bunu başardık. İhracatımızdaki yükselişle birlikte büyük hacimde işler ve artan maliyetler, finansal anlamda daha büyük sorumlulukları ve ihtiyaçları da beraberinde getiriyor” dedi.

“Enerji arz güvenliğinin sağlanması, bugün her zamankinden daha önemli” diyen Gülle, şöyle konuştu: İhracatı Geliştirme Fonu’nun mart ayında devreye alınmasıyla ihracatçılarımızın finansmana erişim sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak. Evelallah 250 milyar dolarlık hedefi de yıl sonunda aşacağız.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş

"HEDEF 250 MİLYAR DOLAR"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta geçen yıl boyunca yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"İhracatımız yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu. Bu rakam bütün zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. İthalatımız ise ocakta yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olmuştur. Bu gelişmelerle ocakta dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 38 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. Ocakta enerji ithalatı 9 milyar dolar, enerji hariç ithalat 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ocakta ihracatın ithalatı karşılama oranı, enerji hariç bakıldığında, yüzde 88,3 olarak kaydedildi. Hedefimiz, 2022'de Cumhurbaşkanı’mızın işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmektir.

Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı! Yüzde 17 arttı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da bakanlık binasında düzenlenen toplantıda, ocak ayı dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Muş, "İhracatımız geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracatıdır. Ocak ayı ithalatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ile enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Bakanlık önce 'iç pazar' diyecek: Gıda ihracatı gerekli görülürse frenlenecek Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt içinde gıda arz güvenliğini sağlamak ve fiyatların yükselmesini engellemek için 20 ürün grubunun ihracatında ‘gerektiğinde dönemsel düzenlemeler’ yapabilecek. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, düzenlemenin tüketicilerin daha düşük fiyatla ürünlere ulaşmasını sağlayacağını söyledi.