Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 13,5210 liradan alınan dolar 13,5230 liradan, 15,2950 liradan alınan euro ise 15,2970 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,54 liradan, euro ise 15,30 liradan satılmıştı.

YILIN İLK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANACAK

Yurt içinde ise günün en önemli verisi Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek. TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 48,42'ye yükseleceği bekleniyor. Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

DOLAR ENFLASYON ÖNCESİ YÜKSELİŞTE

Dolar/TL son dönemde işlem gördüğü 13,50 seviyesinden geri çekilerek hafta başında 13,30 liraya kadar düşmüştü. Dün en yüksek 13,57 seviyesini gören kur günü 13,46’dan kapattı. Dolar/TL kuru enflasyon rakamları öncesinde güne yükselişle başlayarak 13,49 seviyesinden değerleniyor.

İSLAM MEMİŞ DOLAR YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “Döviz kurları ve altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde gerilemeye devam ediyor. Bunun haberini geçen hafta vermiştim. Öngördüğüm düşüşlerin Şubat’ta devam etmesini bekliyorum. Ancak Şubat alım için son fırsat! Mart ile birlikte yükselişi göreceğiz. Şubat’ta “Almadım, ihmal ettim, işim vardı” diyenler zarar edecek. Alıp uzun vade bekleyenler kar edecek. Sepet ve parite işlemi yapan kar edecek, onları öğrenmeyen zarar edecek” ifadelerin kullandı.

Kuyumculardan dolar ve kripto paracılara çağrı:Altın için en uygun zaman Altın fiyatları geriledi, Diyarbakırlı kuyumcu, dolar ve kripto para yatırımcılarına çağrıda bulunarak altının vazgeçilmez liman olduğunu savundu. Öte yandan kuyumcu altının şuan almak için en uygun zaman olduğunu açıkladı

Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları) Dolar - euro kaç TL? 2 Şubat 2022 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar 13,3910 liradan, euro ise 15,0920 liradan güne başladı.