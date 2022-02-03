Türkiye Gazetesi

Fed’in faiz artırma sinyallerinden sonra düşüşe geçen altın fiyatları, toparlanmaya çalışıyor. Fed başkanının açıklamalarından sonra psikolojik sınır olan 1800 doların altına gerileyen altın fiyatları, tekrardan üst sınıra çıkmaya çalışıyor. Bugün ise ABD’de özel sektör istihdam verileri açıklanacak. Kritik veriler öncesinde ons altın tekrardan 1800 dolar seviyelerine kadar çıktı. Ons altındki bu yükseliş gram altına da yansımış durumda.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN NEDENLER

Öte yandan jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan sıcak çatışma, küresel piyasalardaki enflasyon yükselişi altın fiyatlarını etkilemiş durumda. Bugün ABD’de açıklanacak olan özel sektör istihdam verisi de büyük önem taşıyor. Koronavirüsün Omicron varyantı ile istihdamda daralma beklentisi oluşmuş durumda.

ONS ALTIN PSİKOLOJİK DİRENCİ KIRDI

Fed’in faiz artırma sinyalleriyle psikolojik sınır olan 1800 doların altına gerileyen ons altın, tekrardan yükselişe geçmiş durumda. Ons altın güne 1807 dolardan başladı. Gün içinde ise en düşük 1806 dolar, en yüksek 1809 dolar seviyelerini gördü. Dar bantta sıkışmış durumda olan altın fiyatları, ABD’den gelecek olan özel sektör istihdam verilerine odaklamış halde.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ

Gram altın ise ons altındaki yükseliş ile 780 liranın üstüne çıktı. Gram altın güne 783.1 liradan başlarken, en düşük 780.6 lira, en yüksek de 787.8 lira seviyesini gördü. Saat 08:18 itibarıyla gram altın 783 liradan alıcı buluyor.

“YÜKSELİŞİN KALICI OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORUM”

Youtube kanalında önemli değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişlerin kalıcı olmayacağına dikkat çekerek, “Ancak gram altın/TL fiyatında da yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Gram altın fiyatında dolar kurunu takip etmeye devam ediyoruz. Dolar kuru nereye gram altın oraya. Şubat ayı için hem döviz hem de gram altın tarafında yüzde 25’lik alım fırsatı için beklemeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası’nın bir faiz kararı olacak. Burada da faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini şu anki koşullarda tahmin ediyorum. Dolayısıyla yeniden karşımızda gerileyen bir gram altın olabilir diye tahmin ediyorum. Bu gerileme de hem döviz hem de altın için zaten yüzde 75 yatırım yapan yatırımcının yüzde 25’lik alım fırsatı yakalayacağına işaret ediyor. O yüzde 750 lira destek seviyesini önemsiyorum” açıklamasında bulundu.

“FED MANİPÜLE ETSE DE ALTIN FİYATLARI YÜKSELİCEK”

Ons altının 1790 ile 1830 dolar bandından sıkıştığını belirten İslam Memiş, “Dolar endeksinde bir gerileme altın ons fiyatında toparlanmaya neden oldu. Ons altındaki bu yükselişlerin de 1808 dolar seviyesine kadar devam etti. 1808 dolar seviyesi test edildi ancak kalıcı olmadı. 1790 devamında 1785 dolar seviyesi destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında jeopolitik koşulları takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fed’in piyasaları manipüle ettiğine dikkat çeken İslam Memiş şunları söyledi: “Fed tekrardan sahneye çıktı ve 3-4 yıl önceki politikalarını uygulamaya başladılar. ‘Fed 50 baz puan faiz arttırabilir’ söylemiyle yeniden piyasaları manipüle etmeye başladı. Fed üyelerinin söylemle piyasaları baskılayacağının işaretini bize vermiş oldu. Geçen yıl bu baskılama süreci 6 aydı. Bu yıl başarılı olacaklarını tahmin etmiyorum. Geçen yıl bütün yüzleri göründü. Geçici enflasyon söylemi ile piyasaları baskıladılar. Tam yılı tamamlayınca da bu söylemden vazgeçtiler. Enflasyon fiyatlamasında ons altındaki düşüşlerin kesinlikle alım fırsatı sunacağını ve bu gerilemelerin de kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. 2021 yılında manipüle ettikleri ons altındaki düşüşlerin 2022’de enflasyon fiyatlamasıyla birlikte 2000 dolar seviyelerinin üzerine hızlı ataklar görebileceğimizi düşünüyorum. Kısa vadede negatif görünümünü devam ettirebilir ama orta ve uzun vadede kesinlikle 2000 dolar seviyesinin üzerini beklemeye devam edeceğim. Ben söylemleri inandırıcı bulmadığımı ifade etmek istiyorum.”

İşte güncel altın fiyatları;

Gram Altın Ne Kadar, Kaç TL?

Gram Altın Alış: 782.97 TL

Gram Altın Satış: 783.08 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar, Kaç TL?

Çeyrek Altın Alış: 1258.61 TL

Çeyrek Altın Satış: 1285.48 TL

Yarım Altın Alış: 2.517.31 TL

Yarım Altın Satış: 2.569,14 TL

Cumhuriyet Altını Alış: 5,177.44 TL

Cumhuriyet Altını Satış: 5,231.77 TL

Ata Altını Alış: 5.177.83 TL

Ata Altını Satış: 5.238.03 TL

22 Ayar Bilezik Alış: 717.64

22 Ayar Bilezik Satış: 725.15