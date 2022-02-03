Türkiye Gazetesi

2022 yılına sert bir düşüşle başlayan kripto paralar, düşüş trendinden bir türlü kurtulamıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin ile başlayan düşüşler diğer coinlerede yansımış durumda. 10 Kasım’da 69 bin dolara kadar çıkan Bitcoin, 32 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Yüzde 53’lük kayıpla ayı piyasasının içine giren Bitcoin, tüm tahminleri suya düşürdü.

KORKU ENDEKSİNDEN ÇIKAMIYOR

Uzun süredir korku endeksinin içerisinde olan Bitcoin, bugün 20 puanla korku endeksinde zirveye oynuyor. Bitcoin’in dominansı ise yüzde 41 seviyelerinde bulunuyor.

TARİHİ ZİRVESİNE DÖNMESİ ÇOK ZOR

Tarihi zirvesinden yüzde 53 uzaklaşan lider kripto para birimi Bitcoin, tekrardan ulaştığı zirveye ulaşması için büyük bir aşama kaydetmeleri gerekiyor. Ancak bunun önünde birçok engel barındırıyor.

ABD Merkez Bankası Fed’in artan enflasyonu durdurmak için Mart ayında yapacağı faiz toplantısında faiz artırım kararının çıkacağını belirtmişti. Bu durumda ise piyasada dolara olan talebin artacak olmasından dolayı kripto para birimlerinde düşüş yaşanabilir. Öte yandan Rusya-Ukrayna arasında yaşanan çatışma kripto paralarda riski arttırıyor. Tüm bunların yanın da dünya genelinde artan koronavirüsün yeni varyantı Omicron, piyasaları altüst etmiş durumda.

1.5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA BITCOIN BORSALARDAN TAŞINDI

Kripto para analiz firması Santiment, Twitter üzerinden yayınladığı bir raporda geçtiğimiz hafta 1.570.000.000 dolar değerinde 40.785 adet Bitcoin’in borsalardan çekildiğini bildirdi. Ayrıca Santiment borsalarda gerçekleşen bu çekilmenin eylül ayından bu yana en büyük haftalık çıkış olduğunu kaydetti. Santiment soğuk cüzdanlara çekilen kripto paraların devam eden eğiliminin uzun vadede fiyat hareketleri için iyi olduğunu açıkladı.

BITCOIN DÜŞÜŞTE

Tüm yaşananların ardından Bitcoin yine düşüş eğilime geçmiş durumda. Tarihi zirvesinden yüzde 53 oranında kayıp yaşayan Bitcoin, ayı piyasası içerisinde zor günler geçiriyor. Bitcoin saat 08:38 itibarıyla yüzde 4’e yakın kayıpla 37 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 36 bin 600 dolar, en yüksek de 38 bin 771 dolar seviyesini gördü.

ETHEREUM DÜŞÜŞ TRENDİNDE

5 bin dolar hedefini bir türlü aşamayan Ethereum tarihi yüksek seviyesinden neredeyse yüzde 50 aşağıda işlem görmeye devam ediyor. Ethereum saat 08:38 itibarıyla yüzde 4 oranında kayıpla 2650 dolardan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 2615 dolar, en yüksek de 2812 dolar seviyesini gördü.