Türkiye Gazetesi

Aşı karşıtlığı küresel piyasaları altüst etmiş durumda. 18 yıllık tarihinde ilk kez günlük aktif kullanıcı sayısında düşüşler yaşayan sosyal medya devi Facebook, krizle karşı karşıya. Öte yandan İsveç merkezli dijital müzik ve podcast platformu Spotify’de kullanıcı kaybetmeye başladı. Abone sayısında yavaşlama olan Spotify, hisselerinde yüzde 18’lik bir değer kaybı yaşandı.

VERİLER İSTENİLEN GİBİ OLMADI

Spotify, 31 Aralık’ta sona eren 2021’in dördüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Paylaşılan verilere göre şirketin premium geliri 2,58 milyar dolar, reklam geliri 443 milyon dolar olduğu bildirildi. Paylaşılan verilerde Spotify, 2021 yılının son çeyreğinde aktif kullanıcı sayısının yüzde 18 arttığı görülerek 406 milyona ulaştığı görüldü. Ücret ödeyen kullanıcı sayısının ise yüzde 16 artışla 183 milyona ulaştığı görüldü. Ancak şirket ücret ödeyen kullanıcı sayısının 184 milyon olmasını bekliyordu.

Krizle karşı karşıya.

AŞI GÖRÜŞÜ ELEŞTİRİ ALDI

Dev müzik şirketinin yıldız Podcast sunucusu Joe Rogan'ın görüşleri nedeniyle eleştirilerin hedefinde. Şirket, podcastını sadece Spotify'da yayımlaması için 2020'de Rogan'a 100 milyon dolar ödemişti.

Rogan, gençleri aşı olmamaya teşvik ediyor ve etkisi kanıtlanmamış parazit ilacı ivermectin'in Koronavirüs tedavisinde kullanılmasını istiyor.

ÖNLEMLER ALINDI

İsveçli dev şirket Spotify, platformunda Covid-19'dan bahseden tüm podcastlare uyarı niteliğinde tavsiyeler eklemek için çalışma başlattıklarını açıklamıştı. Şirketin CEO'su Daniel Ek, içeriklerdeki kamu sağlığını tehdit eden "aldatıcı" bilgilerin engellenmesi için planları açıklamış, platformdaki yeni uyarıların kullanıcıları Koronavirüs hakkında gerçeklerin yer aldığı bir veri merkezine yönlendireceğini belirtmişti.