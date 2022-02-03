Türkiye Gazetesi

EPGİS'ten alınan bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren, LPG Otogazın litre satış fiyatı 40 kuruş zamlı olacak. Zam, pompa fiyatlarına da yansıtılacak.

ARTIŞ POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 40 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,38 liradan 9,78 liraya, Ankara’da 9,49 liradan 9,89 liraya, İzmir’de ise 9,43 liradan 9,83 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Ocak ayının zam şampiyonu elektrik oldu TÜİK 2022 yılı ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 69,97 ile elektrik, en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 8,19 ile çocuk kazağı oldu.

Benzin ve motorine zam Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 39, motorinin litre fiyatına ise 32 kuruş zam geldi.

EPGİS duyurdu: Benzine 46 kuruş zam EPGİS, benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam yapıldığını duyurdu.