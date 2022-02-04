Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

Bu kapsamda elektrik malzemeleri, elektromekanik ve otomasyon alanlarında faaliyet gösteren RSM Grup, kablo ve medikal sektöründe faaliyet gösteren Bimed ile ambalaj makine sektöründe faaliyet gösteren Beta-Pak'ın çoğunluk hisselerini satın aldı.

RSM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, 70 milyon doların üzerinde değeri olan iki firmada yabancıların gözünün olduğunu ancak firmaların yerli kalması için ortaklık gerçekleştirdiklerini söyledi. Mertöz, “Bundan 7 yıl önce Mesan Kilit'i global bir şirkete entegre ederek ülkemize çok ciddi bir döviz girdisi sağlamıştık. Şimdi ise bu iki şirkete yatırım yaparak yine ülkemize döviz girdisi sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. Bimed'in yüzde 60'ını, Beta-Pak'ın ise yüzde 75'ini satın aldık. Bimed'in ihracatı toplam satışlarının yüzde 90'ını, Beta-Pak'ın ise yüzde 60'ını oluşturuyor. Bu yatırımları, her iki şirketin de uluslararası başarılarını daha da ilerletme ve global markalar haline getirme vizyonuyla yaptık. Bimed için İstanbul Hadımköy’de modern bir fabrika yatırımına başladık. Beta-Pak için ise daha büyük bir fabrikaya geçmek üzereyiz. Bu firmaların teknolojisini geliştirmek için 11 milyon avroluk ek yatırım yapacağız” dedi. 650 kişiye istihdam sağlayan Bimed'in biri İstanbul’da diğeri Romanya’da olmak üzere iki fabrikası bulunuyor. Şirket 2021’i 45 milyon avro ciro ile kapatırken, 5 yıl sonraki hedef 75 milyon avro ciroya ulaşmak. 150 çalışanı bulunan Beta-Pak ise 2021’i 13 milyon dolar ciro ile bitirdi ve 5 yıl sonra 45 milyon dolar ciroya ulaşılması bekleniyor.

Yatırımcının teminat problemi giderilecek Mega endüstri bölgelerinin kurulması ve bu bölgelerdeki yatırımların cazip hâle gelmesi için yeni teşvik mekanizmaları devreye girecek. Endüstri bölgelerinde yatırımcılara tahsis edilen kamu arazileri için süresiz irtifak hakkı verilmesi ve bu tahsislerin teminat olarak gösterilmesine imkân verecek düzenlemeler yapılacak.

İş dünyasından bankalara: Yatırım yapacaksak kredi faizlerini düşürün Merkez Bankasının politika faizini yüzde 14’e çekmesine rağmen, özel bankaların yıllık ticari ve tüketici kredi faiz oranları yüzde 35-40 seviyesi ile tarihî zirveleri gördü. Yaşanan bu çelişkiye tepki gösteren iş dünyası temsilcileri “Yatırım, üretim ve ihracat yapacaksak, bankalar taşın altına elini koymalı” diyor..