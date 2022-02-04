Türkiye Gazetesi

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından denize açılan tekneler bugünlerde özellikle İğneada taraflarında bol hamsi avlıyor.

HAMSİ İHRACATI AZALDI

Bu yılın Ocak ayı itibariyle şuana kadar en fazla hamsi ihracatı 29 bin 585 kilogram karşılığı 197 bin 184 dolar ile Fransa’ya yapılırken, bu ülkeyi, 37 bin 123 kilogram karşılığı 115 bin 672 dolar ile Almanya, 14 bin 889 kilogram karşılığı 102 bin 581 dolar ile Belçika izledi.

Hamsi bereketi sürüyor, kilosu 25 TL'den satılıyor Karadeniz'de kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle özellikle son iki haftadır başlayan hamsi bereketi sürüyor. Balıkçılar, hamsinin 1 ay daha avlanacağını tahmin ediyor.

İstavrit 20, hamsi 25 TL’ye düştü Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde istavritin kilosu 20 liraya, Karadeniz hamsinin kilogram fiyatı ise 25 TL’ye geriledi.