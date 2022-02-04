Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarında yükseliş iki aydır devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 93 dolara kadar yükselirken, son 8 yılın da en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

YÜKSELİŞİN ANA SEBEBİ NE?

OPEC+ ülkelerinin, bu ay için yeni bir üretim artışı kararı almasına küresel endüstri çevreleri ve yatırımcılar şüpheyle yaklaşıyor. Aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceğine dair endişeler ve bunun enerji piyasalarına etkileri de, yakından takip ediliyor. ABD Teksas’ta yaşanan soğuk hava dalgası da üretim tesislerinden bazılarını etkiledi. Bütün bu sebeplerle petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Brent petrol için Goldman Sachs’ın da aralarında bulunduğu bazı büyük bankaların, 100 doların görülebileceğine dair tahminleri bulunuyor.

POMPA FİYATLARI DEĞİŞİR Mİ?

Enerji piyasasının uzmanları, yaşanan bu yükselişin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarına yeni zamların da gündeme gelebileceğini belirtiyor. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG’nin litre fiyatına 40 kuruş zam yapılmıştı. Ankara'da LPG’nin litre fiyatı 9,76 TL olmuştu. 2 Şubat'ta da benzine 39, motorine de 32 kuruş zam gelmişti. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 14,06 liradan 14,45 liraya, motorin fiyatları da yine İstanbul’da 14,27 liradan 14,59 liraya yükselmişti.