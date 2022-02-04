Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından personel alımına dair paylaşımda bulundu.

Bozdağ yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerine yer verdi.

Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.

7 bin lira maaşla çalışacak personel bulamıyorlar Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, aylardır eleman aradıklarını 7 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamadıklarını söyledi. Şoför bulamadıklarını söyleyen Arslan, “240 TL yevmiye veriyoruz. 7 bin TL maaş veriyoruz Bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. İş sıkıntısı yok” sözlerine yer verdi.

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