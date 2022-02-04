Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya soruşturma açıldı. Kurulun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurul, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yerinde incelemelerde elde edilen belgelere yönelik yapılan değerlendirme ve tespitleri, 27 Ocak tarihli toplantısında müzakere etti.

Bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasına, bu soruşturmanın Rekabet Kurulunun 26 Nisan 2021 tarihli kararı uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine karar verdi.



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