Türkiye Gazetesi

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, 28 Ocak ile biten haftada 7,4 milyar lira artarak, 5 trilyon 598 milyara liraya yaklaşmıştı. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,41 artışla 2 trilyon 30 milyar lira olarak kaydedildi. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,63 azalışla 3 trilyon 354 milyar lira oldu.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

İstanbul’da düzenlenen “Ekonomi Buluşmaları” toplantısında gündeme dair açıklamalarda da bulunan Gürcan, şunları söyledi: 2020 ilk çeyrekte tüm dünyada ekonomik hayat neredeyse durma noktasına geldi. Türkiye bu durağanlıktan en hızlı kurtulan ülkelerden biri oldu. 2021 yılı ikinci çeyrekte Türkiye yüzde 21,7, üçüncü çeyrekte ise 7,4 büyüdü. Hızlı toparlanmanın sebebi üretime ve ihracata dayalı ekonomik yapıdır. Bu durum Türkiye’nin pozitif büyümesine katkı veriyor ve dengeli büyümemizi sağlıyor. 2022 birinci ay itibarıyla da, kapasite kullanım oranımızın yüzde 78 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye, üretime güçlü biçimde devam ediyor. Salgın sürecinde dünya genelinde ciddi fiyat artışları oldu. Tedarik zincirinin kırılması, enerji krizlerinin yaşanması sebebiyle tüm dünyada enflasyonist bir ortam oluştu. Bu artışlar sanayicimizin üretim maliyetlerini artırdı. 2022 Ocak ayı itibarıyla yüzde 48,7’lik enflasyonumuz var. İnşallah nisan ayından itibaren enflasyonda bir düşüş ivmesi bekleniyor.

Enflasyon açıklandı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.

2022 Ocak Enflasyon oranı açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 48,69, aylık bazda yüzde 11,10 artış gösterdi.