Türkiye Gazetesi

Rapora göre tüketici enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken, bu gelişmeye en belirgin katkı enerji fiyatlarından geldi. Enerji enflasyonu; uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, doğalgaz, şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde önemli ölçüde yükseldi. Enerji fiyatları ocakta yüzde 27,41 artmıştı. Fiyatlar elektrikte yüzde 69,96, doğalgazda yüzde 21,35, şebeke suyunda yüzde 11,87, akaryakıtta yüzde 23,35 ve tüp gazda yüzde 11,28 gibi yüksek oranlarda yükseliş kaydetmişti. Yıllık tüketici enflasyonuna katkı da; enerjide 4,18 puan, gıdada 2,87 puan, temel malda 2,20 puan, hizmette 2,13 puan “artış” olarak gerçekleşmişti.

YABANCILARDAN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Bu arada yabancı kurumlardan da enflasyona ilişkin değerlendirmeler geldi. S&P Global Ratings; Türkiye’de bu yılın büyük bölümünde enflasyonun yüzde 50’nin üzerinde seyredeceğini, sene sonunda bir miktar düşeceğini öngördü. S&P Analisti Tatiana Lysenko “Enflasyon, Aralık 2022’de baz etkisiyle düşecektir ama yüzde 30’un üzerinde kalacaktır” dedi. Goldman Sachs Analisti Murat Unur da “Şubat ayında enflasyonun yüzde 50’yi aşmasını ve yılın sonunda keskin baz etkisi kendini gösterene kadar bu oranın üzerinde kalmaya devam etmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

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